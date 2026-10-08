Российские "Шахеды" уже давно не ограничиваются полетом по координатам, заданным перед стартом. Часть беспилотников оснащена камерами, MESH-модемами и возможностью поддерживать связь с оператором.

Для этого Россия выстраивает целую инфраструктуру: использует другие дроны в качестве воздушных ретрансляторов, наземные станции в Беларуси и даже коммерческие мобильные сети. А теперь появилась еще одна версия: компактные российские ретрансляторы могут работать непосредственно в Киеве.

Россия постепенно превращает часть своих дальнобойных ударных БПЛА в управляемые в полете аппараты, для которых связь становится не менее важной, чем спутниковая навигация. На это обращают внимание украинские военные специалисты, Государственная пограничная служба и советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

История с ретрансляторами уже вышла далеко за пределы технической дискуссии: в июне Украина официально заявила о четырех российских узлах в Беларуси и потребовала их отключить. В сентябре ГПСУ сообщила, что белорусская сторона вновь помогает России таким оборудованием.

Зачем "Шахеду" вообще нужна связь

Первые Shahed-136 были довольно прямолинейным оружием. Перед запуском в беспилотник загружали маршрут и координаты цели, после чего он летел к заданной точке, используя инерциальную и спутниковую навигацию.

Как объяснял RFE/RL украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, новые российские модификации могут получать команды уже во время полета. Это позволяет изменить маршрут или цель после запуска. Для этого, однако, между оператором и дроном должен существовать канал передачи данных.

Россия начала решать эту проблему с помощью MESH-сети. Ее принцип можно упрощенно сравнить с цепочкой: сигнал не обязательно должен напрямую пройти сотни километров от наземного оператора до ударного беспилотника. Его могут передавать промежуточные узлы.

Таким узлом может быть другой дрон или наземная станция. В результате оператор получает возможность поддерживать канал связи с беспилотником значительно дальше от собственной позиции.

Military 24 уже рассказывал о случае, когда "Шахед" с дистанционным управлением атаковал украинский объект ПВО. По словам "Флэша", россияне используют MESH-модемы на "Шахедах" и "Герберах", причем часть дронов в такой сети может работать ретрансляторами для других.

Такя схема принципиально меняет возможности ударного беспилотника. Вместо "летающей бомбы", которая после старта направляется к заранее заданным координатам, Россия получает аппарат, полет которого при наличии стабильного канала можно корректировать.

Камера превращает "Шахед" в большой FPV

Особенно опасной эта технология становится в сочетании с камерой.

Если оператор получает видео с борта и может передавать команды обратно, принцип применения такого аппарата начинает напоминать обычный FPV-дрон, только с дальностью в сотни километров и значительно более мощной боевой частью.

Именно такое развитие получили новые российские реактивные беспилотники. Как сообщает писал Military 24 в обзоре "Герани-4", на новых аппаратах установлены камеры и сетевое оборудование, а оператор потенциально может корректировать маршрут непосредственно во время полета.

Это открывает несколько новых возможностей. Дрон может изменить направление после получения новой информации, скорректировать заход на цель или попытаться провести атаку против объекта, для которого одних координат недостаточно.

Именно здесь и возникает главное ограничение: чем ближе дрон подлетает к цели и чем точнее оператор хочет им управлять, тем важнее становится стабильный канал связи.

Именно для этого России понадобились ретрансляторы.

Беларусь стала огромным ретранслятором для российских дронов

О проблеме российского оборудования на территории Беларуси украинские власти публично заговорили еще в первой половине 2026 года.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о четырех ретрансляторах в Гомельской и Брестской областях. По его словам, это оборудование помогало России наносить удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, в частности по энергетическим и железнодорожным объектам. Reuters также сообщал о требовании Киева демонтировать эти станции.

В беседе с RFE/RL Храпчинский объяснял, что такое оборудование может устанавливаться на обычных телекоммуникационных или телевизионных вышках. Неспециалисту отличить его от другой аппаратуры на мачте практически невозможно.

По его оценке, первое звено такой сети может обеспечивать качественный канал связи примерно на 150 километров. Далее его можно продлевать с помощью других узлов MESH-сети.

География здесь играет на руку России. Белорусская граница проходит совсем недалеко от Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Высокая антенна на белорусской территории обеспечивает большой радиогоризонт над севером Украины.

По словам "Флэша", до отключения этой инфраструктуры примерно 90% российских разведывательных беспилотников, действовавших над Киевом и Киевской областью, так или иначе использовали белорусский канал связи. Он также рассказывал об онлайн-управляемых "Шахедах", которыми зимой систематически проводили атаки на железнодорожное направление между Ковелем и Киевом.

Ретрансляторы отключили, но проблема не исчезла

После резкой публичной реакции Киева ситуация на некоторое время изменилась.

По данным украинской стороны, 22 июня ретрансляторы отключили. При этом оставалось неясным, действительно ли оборудование демонтировали или лишь приостановили его работу. Беларусь официально не подтверждала существование таких станций. RFE/RL также отмечало, что не смогло независимо подтвердить существование всей заявленной сети.

Эта разница оказалась принципиальной. Отключить передатчик и демонтировать инфраструктуру – совсем не одно и то же.

"Флэш" объяснял, что вернуть такой узел в рабочее состояние можно довольно быстро: установить антенну и необходимое оборудование, обеспечить питание и интернет. По его словам, команда инженеров может выполнить такую работу за несколько часов.

В сентябре появились признаки того, что проблема вернулась.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил о повторном использовании белорусских ретрансляторов во время атаки в направлении "Ягодина". По его словам, российские "Шахеды" и "Герберы" находятся вблизи белорусской границы, получают оттуда сигнал и после этого могут проникать дальше в западные области Украины.

30 сентября Демченко вновь заявил, что белорусские ретрансляторы помогают российским дронам действовать над Волынью фактически вплоть до польской границы.

То есть по состоянию на начало октября историю с белорусскими ретрансляторами уже нельзя считать лишь предположением отдельных экспертов. Их использование публично подтверждают представители украинской власти и ГПСУ.

Но есть еще и обычная мобильная связь

Здесь система становится еще интереснее, что касается MESH-ретрансляторов – они лишь один из каналов. По оценке "Флэша", озвученной им летом, примерно 80 % соответствующим образом оснащенных "Шахедов" использовали MESH-связь, тогда как около 20 % имели LTE-модемы. Такие аппараты могут подключаться к обычной коммерческой мобильной сети Беларуси.

В сентябре Бескрестнов обратил внимание на характерные маршруты российских дронов: они пытались как можно дольше держаться у белорусской границы.

Эксперт связал это с возможностью использования белорусских LTE-сетей. Российские SIM-карты имеют роуминг в Беларуси, поэтому установленный в дроне модем может подключаться к местным базовым станциям. По оценке "Флэша", связь может оставаться доступной примерно на 20–30 километров вглубь украинской территории от границы.

Но здесь есть важный нюанс. "Флэш" подчеркивает, что LTE в этом сценарии не обязательно означает ручное управление дроном. Через мобильную сеть аппарат может передавать телеметрию: свое положение, информацию о прохождении маршрута, а также данные об участках, где он сталкивался с действиями РЭБ.

Для России даже такая информация очень ценна. После массированной атаки можно проанализировать маршруты десятков или сотен дронов и понять, где они теряли навигацию или связь, а где проходили без проблем. Следующую волну можно проложить уже с учетом этих данных.

Поэтому под одним словом "связь" на самом деле скрываются различные функции: телеметрия, передача видео, получение команд и полноценное ручное управление.

А теперь появилась версия о ретрансляторах прямо в Киеве

В начале октября "Флэш" выдвинул гораздо более тревожную гипотезу.

Он предположил, что один или несколько российских MESH-ретрансляторов могут временно работать непосредственно в Киеве.

По его оценке, таких узлов может быть всего от одного до трех. Их задача – создать кратковременный канал связи с дроном именно на заключительном участке полета, когда оператору нужно точно довести аппарат до цели.

Military 24 уже писал об этой версии "Флэша". Эксперт обратил внимание на удары, точность которых, по его мнению, сложно объяснить лишь полетом по заранее заданным координатам. В частности, он анализировал удары по зданиям и мостам, а также возможность сохранения канала управления до самого момента атаки.

В то же время здесь нужно провести четкую грань: публичного подтверждения со стороны СБУ, Воздушных сил или других государственных структур о найденных российских MESH-станциях в Киеве пока нет.

Сам Бескрестнов также допускает, что его техническая версия может оказаться неверной. По его словам, специалисты анализируют обломки дронов и ищут альтернативное объяснение каналу связи.

Поэтому говорить об установленной российской сети внутри столицы как о доказанном факте пока рано.

Как может выглядеть такой ретранслятор

Главная проблема заключается в том, что для этого вовсе не нужна большая башня, похожая на белорусские объекты.

После появления дискуссии "Флэш" привел примеры MESH-модемов, на базе которых теоретически может быть построен такой узел. Речь шла об устройствах мощностью от нескольких до нескольких десятков ватт.

Они достаточно компактны, чтобы оборудование можно было разместить в помещении, автомобиле или даже чемодане. Для работы узла требуются источник питания, антенна и канал доступа в Интернет.

Это уже совсем другая проблема, чем поиск антенны на большой телекоммуникационной вышке.

В густонаселенном городе работают тысячи Wi-Fi-точек, мобильных модемов, радиорелейных каналов и другого передающего оборудования. Небольшой передатчик, который активируется лишь на короткое время во время атаки, значительно сложнее локализовать.

Именно кратковременность потенциальной работы делает такую схему логичной с точки зрения противника. Постоянно включенный передатчик рано или поздно можно обнаружить по радиоизлучению. Если же он выходит в эфир только тогда, когда ударный дрон уже приближается к столице, время на его поиск резко сокращается.

Это, однако, техническое объяснение возможного принципа работы, а не доказательство того, что такие устройства уже найдены в Киеве.

Зачем России узел в самом городе, если есть Беларусь

На первый взгляд может показаться, что белорусских ретрансляторов достаточно. Но радиосвязь имеет физические ограничения.

Что дальше дрон от наземной станции и что ниже он летит, то сложнее поддерживать стабильный прямой канал. На него влияют рельеф, застройка, высота полета, радиогоризонт и украинские средства РЭБ.

Высокая антенна в Беларуси может обеспечить связь на значительном расстоянии. Воздушный ретранслятор может продлить ее еще дальше. Но для передачи видео и ручного наведения в последние секунды атаки нужен максимально надежный канал.

Именно здесь гипотетический ретранслятор внутри города имел бы наибольшую ценность: ему не нужно передавать сигнал через половину Украины. Он должен был бы "подхватить" дрон только на завершающем участке.

Это также объясняет, почему Бескрестнов связывает поиск таких устройств с проблемой защиты Киева средствами РЭБ.

Почему нельзя просто "накрыть" весь Киев РЭБ

Идея звучит просто: если "Шахед" нуждается в радиоканале, его нужно заглушить. На практике большой город насыщен собственными системами связи. Полное мощное подавление широких диапазонов может повлиять не только на вражеский дрон, но и на гражданские и государственные системы, мобильную связь, навигацию и другое оборудование.

Есть и вторая проблема. Современный "Шахед" не обязательно зависит от одного канала на протяжении всего полета. Он может часть маршрута пройти автономно, использовать спутниковую навигацию, в другой зоне передавать телеметрию через LTE, а MESH-связь получить только на отдельном участке.

Поэтому борьба все больше напоминает противостояние не с одним дроном, а со всей системой.

"Шахед" становится частью сети

Именно это, пожалуй, является самым важным изменением последнего года.

Раньше главными характеристиками "Шахеда" были дальность, боевая часть и относительно низкая цена. Теперь к ним добавляется еще одна характеристика – связь.

Россия экспериментирует с MESH-модемами, LTE, камерами, воздушными и наземными ретрансляторами. Белорусская инфраструктура позволяет расширять эту сеть на север Украины, а коммерческая мобильная связь может обеспечивать дополнительный канал передачи телеметрии.

В случае с Киевом пока есть лишь обоснованная техническая версия "Флэша" о локальных ретрансляторах, а не установленный факт их существования.

Однако само направление развития уже хорошо заметно. Реактивный самолет "Герань-4", который подробно разбирал Military 24 , показывает следующий этап: быстрый ударный аппарат с камерой и сетевым оборудованием, который при наличии связи все меньше напоминает классический барражирующий боеприпас и все больше – большой дальнобойный FPV.

А ретрансляторы в этой системе становятся тем, что позволяет оператору оставаться в контуре управления далеко за пределами обычного радиогоризонта.