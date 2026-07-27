О новой концепции пишет Defense Express со ссылкой на российские медиа. Пока речь идет только о предложении, а не об официально утвержденной программе или готовом образце.

АНАЛОГОВНЕТ теперь еще и без водителя

Россияне предлагают создать сеть наземных роботизированных комплексов, объединенных под управлением единого командного пункта.

Но обычный наземный дрон с пулеметом для такого замысла показался недостаточно масштабным. Поэтому на автономном шасси хотят установить полноценный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

В качестве возможной базы рассматривается беспилотный самосвал КамАЗ-65119, об испытаниях которого в России объявили в начале 2026 года. Так гражданская карьерная машина может превратиться в очередной российский "АНАЛОГОВНЕТ" - теперь с ракетами, пушками и автопилотом.

Один оператор будет управлять десятью "Панцирями"

По замыслу авторов концепции беспилотные комплексы смогут патрулировать определенные районы по заранее проложенным маршрутам.

Их предлагают использовать для защиты нефтеперерабатывающих заводов, военных предприятий, складов и других тыловых объектов, которые все чаще посещают украинские дальнобойные дроны.

Одному оператору хотят поручить управление сетью из пяти – десяти автономных машин. То есть вместо десяти экипажей Россия получит одного диспетчера, несколько КамАЗов и еще больше причин надеяться, что программное обеспечение не решит поехать по собственному маршруту.

Водителя убрали, а проблема осталась

Определенная логика в таком решении есть. Дистанционное управление позволило бы сократить количество подготовленных экипажей и не держать военных прямо возле потенциальной цели.

Однако беспилотное шасси не делает сам "Панцирь" более эффективным. Комплексу все равно нужны ракеты, техническое обслуживание, радиолокационное прикрытие, устойчивая связь и своевременные данные о приближающейся цели.

Не исчезает и простой вопрос об количестве. Чтобы прикрыть огромную территорию России, понадобится не несколько роботизированных КамАЗов, а разветвленная сеть радаров, командных пунктов и средств поражения.

Москва уже нашпигована "Панцирами"

Российская столица давно стала своеобразной выставкой комплексов "Панцирь". Их устанавливали у важных объектов и даже на крышах административных зданий.

Однако само присутствие большого количества зенитных систем не создало над Москвой непроницаемый купол. Украинские дроны продолжают преодолевать российскую противовоздушную оборону и добиваться результатов в районе столицы.

Причина проста: эффективность ПВО зависит не только от количества пусковых установок. Требуются своевременное обнаружение, передача данных, правильное распределение целей и перекрытие возможных маршрутов полета.

Украинские дроны не ездят по российским планам

Маршруты дальнобойных дронов планируют так, чтобы обходить известные позиции радаров и комплексов ПВО. Для этого учитывают рельеф, размещение российских средств обнаружения и обнаруженные пробелы в защите.

Беспилотный "Панцирь" может менять позиции и создавать дополнительную неопределенность. Но если машина будет двигаться по предполагаемому маршруту, это преимущество скоро исчезнет.

В итоге российский "АНАЛОГОВНЕТ" может получить новую версию – без водителя, на базе КАМАЗа и под контролем одного оператора. Однако старые проблемы останутся на месте: недостаточное покрытие, уязвимые радары и украинские дроны, которые почему-то не соглашаются летать туда, где их уже ждут.