О новой концепции пишет Defense Express со ссылкой на российские медиа. Пока речь идет только о предложении, а не об официально утвержденной программе или готовом образце.
АНАЛОГОВНЕТ теперь еще и без водителя
Россияне предлагают создать сеть наземных роботизированных комплексов, объединенных под управлением единого командного пункта.
Но обычный наземный дрон с пулеметом для такого замысла показался недостаточно масштабным. Поэтому на автономном шасси хотят установить полноценный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
В качестве возможной базы рассматривается беспилотный самосвал КамАЗ-65119, об испытаниях которого в России объявили в начале 2026 года. Так гражданская карьерная машина может превратиться в очередной российский "АНАЛОГОВНЕТ" - теперь с ракетами, пушками и автопилотом.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Один оператор будет управлять десятью "Панцирями"
По замыслу авторов концепции беспилотные комплексы смогут патрулировать определенные районы по заранее проложенным маршрутам.
Их предлагают использовать для защиты нефтеперерабатывающих заводов, военных предприятий, складов и других тыловых объектов, которые все чаще посещают украинские дальнобойные дроны.
Одному оператору хотят поручить управление сетью из пяти – десяти автономных машин. То есть вместо десяти экипажей Россия получит одного диспетчера, несколько КамАЗов и еще больше причин надеяться, что программное обеспечение не решит поехать по собственному маршруту.
Водителя убрали, а проблема осталась
Определенная логика в таком решении есть. Дистанционное управление позволило бы сократить количество подготовленных экипажей и не держать военных прямо возле потенциальной цели.
Однако беспилотное шасси не делает сам "Панцирь" более эффективным. Комплексу все равно нужны ракеты, техническое обслуживание, радиолокационное прикрытие, устойчивая связь и своевременные данные о приближающейся цели.
Не исчезает и простой вопрос об количестве. Чтобы прикрыть огромную территорию России, понадобится не несколько роботизированных КамАЗов, а разветвленная сеть радаров, командных пунктов и средств поражения.
Москва уже нашпигована "Панцирами"
Российская столица давно стала своеобразной выставкой комплексов "Панцирь". Их устанавливали у важных объектов и даже на крышах административных зданий.
Однако само присутствие большого количества зенитных систем не создало над Москвой непроницаемый купол. Украинские дроны продолжают преодолевать российскую противовоздушную оборону и добиваться результатов в районе столицы.
Причина проста: эффективность ПВО зависит не только от количества пусковых установок. Требуются своевременное обнаружение, передача данных, правильное распределение целей и перекрытие возможных маршрутов полета.
Украинские дроны не ездят по российским планам
Маршруты дальнобойных дронов планируют так, чтобы обходить известные позиции радаров и комплексов ПВО. Для этого учитывают рельеф, размещение российских средств обнаружения и обнаруженные пробелы в защите.
Беспилотный "Панцирь" может менять позиции и создавать дополнительную неопределенность. Но если машина будет двигаться по предполагаемому маршруту, это преимущество скоро исчезнет.
В итоге российский "АНАЛОГОВНЕТ" может получить новую версию – без водителя, на базе КАМАЗа и под контролем одного оператора. Однако старые проблемы останутся на месте: недостаточное покрытие, уязвимые радары и украинские дроны, которые почему-то не соглашаются летать туда, где их уже ждут.