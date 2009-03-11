Європа: Футбол

Роберто Донадоні став новим головним тренером італійського "Наполі".

Донадоні знову у грі. Екс-наставник національної збірної Італії Роберто Донадоні після семимісячної відпустки знайшов нову роботу. Залишивши "Скуадру Адзуру" відразу після Євро-2008, лише зараз фахівець очолив італійське "Наполі". Неполітанці, які наразі перебувають на 12-ій позиції Серії "А", вирішили попрощатись з попереднім наставником Едуардо Рейї і вирішили розпочати нову сторінку історії клубу, довіривши тренерський місток саме Донадоні. Керівництво очікує, що Роберто зможе підняти команду у турнірній таблиці італійського чемпіонату до зони Кубка УЄФА.