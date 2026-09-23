Речь идет об очередном изменении в тактике применения российских "Гераней". Противник уже не ограничивается увеличением количества дронов, а постепенно создает различные модификации для решения конкретных задач.

"Герань-4" готовят к применению с КРСН

По предварительной информации, с 20 сентября на площадках запуска БПЛА на аэродроме "Курск" и в районе Навли Брянской области проводятся работы по сборке, подготовке и запуску "Герань-4". Среди вариантов, которые готовят к применению, называют беспилотники с кумулятивно-режущей специальной нагрузкой, или КРСН.

Именно "Герань-4" в последние месяцы стала одним из главных направлений российской модернизации ударных дронов. Ранее "Милитари 24" уже разбирал, чем отличается реактивная "Герань-4" от обычного "Шахеда" и почему ее сложнее перехватить.

По имеющейся информации, КРСН предназначено для поражения защищенных сооружений. Среди потенциальных целей называют мосты, укрепленные объекты энергетики и трубопроводы.

Пока что информация о подготовке таких дронов поступает из открытых сообщений и мониторинговых источников, поэтому говорить о начале массового применения новой боевой части пока рано. Однако само появление такой боевой нагрузки вписывается в уже заметную тенденцию развития российских "Гераней".

Что известно о КРСН

По обнародованным данным, в состав кумулятивно-режущего специального боевого модуля входит центральный блок КРСН-Ц с основной боевой частью массой около 40 килограммов. Помимо него, конструкция имеет четыре поражающих модуля КРСН-К, масса каждого из которых составляет около 5 килограммов.

Таким образом, суммарная масса заявленных боевых элементов составляет около 60 килограммов.

Сам принцип отличается от обычной осколочно-фугасной боевой части. Кумулятивный заряд концентрирует энергию взрыва на небольшом участке и предназначен для пробивания преграды, после чего поражение может распространяться уже внутри конструкции.

Для беспилотника это открывает другой тип целей. Речь идет не только о взрыве в районе попадания, но и о попытке повредить конкретный элемент защищенной конструкции.

Россия модифицирует "Герани" под различные задачи

Развитие КРСН происходит на фоне общего изменения российской тактики использования "Шахедов". Ранее основная ставка делалась на массированные запуски большого количества относительно дешевых дронов.

Теперь в составе одной атаки могут задействоваться различные модификации. Одни беспилотники используются для перегрузки ПВО, другие могут выполнять разведывательные задачи, а более сложные реактивные версии предназначены для ударов по целям в глубине Украины.

"Милитари 24" уже писал о том, как Россия распределяет "Герани" по различным боевым задачам и меняет тактику их применения.

Отдельно стоит упомянуть, что Россия наращивает именно производство реактивных версий. По данным, приведенным 24 Каналом, в августе объем производства "Герань-4" и "Герань-5" уже превысил выпуск обычных "Герань-2".

"Герань-2" также могут получить специальный заряд

Кроме того, противник рассматривает возможность оснащения "Герань-2" кумулятивным зарядом КЗ-4. Его могут использовать для поражения бронированных и железобетонных конструкций, твердых покрытий и линий электропередач.

То есть речь идет не об одной новой боевой части, которую устанавливают на все российские дроны, а о попытке создать несколько вариантов специализированной нагрузки для различных платформ.

Базовая "Герань-2" при этом остается массовым средством поражения. Ее характеристики и происхождение 24 Канал подробно разбирал отдельно.

Новая боевая часть меняет характер угрозы

Если информация о подготовке "Гераней" с КРСН подтвердится боевым применением, Россия получит еще один вариант использования ударных БПЛА против защищенной инфраструктуры.

Для обычной боевой части главной задачей является создание максимального взрывного и осколочного эффекта. Специализированный кумулятивный заряд позволяет ставить иную задачу: пробить или повредить конкретную конструкцию.

В случае мостов это могут быть элементы несущих конструкций, для энергетики – защищенное оборудование или сооружения, а для трубопроводов – конкретные участки инфраструктуры.

В то же время реальная эффективность КРСН пока остается неизвестной. Для ее оценки необходимо увидеть результаты боевого применения и характер повреждений после ударов.

Россия постепенно создает семейство специализированных "Гераней"

Появление КРСН вписывается в более широкую тенденцию, которую можно проследить за последние месяцы. "Герань" перестает быть одной универсальной платформой, а россияне создают целое семейство беспилотников с различными характеристиками и задачами.

Есть обычная "Герань-2", реактивные "Герань-3" и "Герань-4", более тяжелая "Герань-5", а также модификации с системами оптического наведения. О всех основных российских ударных дронах и их характеристиках "Милитари 24" уже делал отдельный разбор.

Теперь к этой линейке могут добавиться еще и специализированные боевые модули для поражения защищенных сооружений.

Для Украины это означает, что проблема "Шахедов" постепенно выходит за рамки простого вопроса количества дронов. Россия одновременно наращивает их производство, увеличивает скорость отдельных модификаций, совершенствует наведение и подбирает боевую нагрузку под конкретные цели.

И именно эта комбинация может определять, насколько сложнее станут будущие атаки.