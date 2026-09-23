Йдеться про чергову зміну в тактиці застосування російських "Гераней". Противник уже не обмежується збільшенням кількості дронів, а поступово створює різні модифікації під конкретні завдання.

"Герань-4" готують до застосування з КРСН

За попередньою інформацією, з 20 вересня на майданчиках запуску БпЛА на аеродромі "Курськ" та в районі Навлі Брянської області проводять роботи зі збирання, підготовки та запуску "Герань-4". Серед варіантів, які готують до застосування, називають безпілотники з кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням, або КРСН.

Саме "Герань-4" останніми місяцями стала одним із головних напрямків російської модернізації ударних дронів. Раніше Мілітарі 24 вже розбирав, чим відрізняється реактивна "Герань-4" від звичайного "Шахеда" та чому її складніше перехоплювати.

За наявною інформацією, КРСН призначене для ураження захищених конструкцій. Серед потенційних цілей називають мости, укріплені об'єкти енергетики та трубопроводи.

Поки що інформація про підготовку таких дронів походить із відкритих повідомлень та моніторингових джерел, тому говорити про початок масового застосування нової бойової частини зарано. Однак сама поява такого навантаження вписується у вже помітну тенденцію розвитку російських "Гераней".

Що відомо про КРСН

За оприлюдненими даними, до складу кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження входить центральний блок КРСН-Ц з основною бойовою частиною масою близько 40 кілограмів. Крім нього, конструкція має чотири уражаючі модулі КРСН-К, маса кожного з яких становить близько 5 кілограмів.

Таким чином, сумарна маса заявлених бойових елементів становить близько 60 кілограмів.

Сам принцип відрізняється від звичайної осколково-фугасної бойової частини. Кумулятивний заряд концентрує енергію вибуху на невеликій ділянці та призначений для пробиття перешкоди, після чого ураження може поширюватися вже всередині конструкції.

Для безпілотника це відкриває інший тип цілей. Йдеться не лише про вибух у районі влучання, а про спробу пошкодити конкретний елемент захищеної конструкції.

Росія змінює "Герані" під різні завдання

Розвиток КРСН відбувається на тлі загальної зміни російської тактики використання "Шахедів". Раніше основна ставка робилася на масовані запуски великої кількості відносно дешевих дронів.

Тепер у складі однієї атаки можуть працювати різні модифікації. Одні безпілотники використовують для перевантаження ППО, інші можуть виконувати розвідувальні завдання, а складніші реактивні версії призначені для ударів по цілях у глибині України.

Мілітарі 24 уже писав про те, як Росія розподіляє "Герані" за різними бойовими завданнями та змінює тактику їх застосування.

Окремо варто згадати, що Росія нарощує саме виробництво реактивних версій. За даними, які наводив 24 Канал, у серпні обсяг виробництва "Герань-4" та "Герань-5" уже перевищив випуск звичайних "Герань-2".

"Герань-2" також можуть отримати спеціальний заряд

Окремо противник розглядає можливість оснащення "Герань-2" кумулятивним зарядом КЗ-4. Його можуть використовувати для ураження броньованих і залізобетонних конструкцій, твердих покриттів та ліній електропередач.

Тобто йдеться не про одну нову бойову частину, яку встановлюють на всі російські дрони, а про спробу створити кілька варіантів спеціалізованого навантаження для різних платформ.

Базова "Герань-2" при цьому залишається масовим засобом ураження. Її характеристики та походження 24 Канал детально розбирав окремо.

Нова бойова частина змінює характер загрози

Якщо інформація про підготовку "Гераней" із КРСН підтвердиться бойовим застосуванням, Росія отримає ще один варіант використання ударних БпЛА проти захищеної інфраструктури.

Для звичайної бойової частини головним завданням є створення максимального вибухового та осколкового ефекту. Спеціалізований кумулятивний заряд дозволяє ставити інше завдання: пробити або пошкодити конкретну конструкцію.

У випадку мостів це можуть бути елементи несучих конструкцій, для енергетики - захищене обладнання або споруди, а для трубопроводів - конкретні ділянки інфраструктури.

Водночас реальна ефективність КРСН поки залишається невідомою. Для її оцінки необхідно побачити результати бойового застосування та характер пошкоджень після ударів.

Росія поступово створює сімейство спеціалізованих "Гераней"

Поява КРСН вкладається у ширшу тенденцію, яку можна простежити за останні місяці. "Герань" перестає бути однією універсальною платформою, а росіяни створюють ціле сімейство безпілотників із різними характеристиками та завданнями.

Є звичайна "Герань-2", реактивні "Герань-3" та "Герань-4", важча "Герань-5", а також модифікації із системами оптичного наведення. Про всі основні російські ударні дрони та їхні характеристики Мілітарі 24 вже робив окремий розбір.

Тепер до цієї лінійки можуть додатися ще й спеціалізовані бойові частини для ураження захищених конструкцій.

Для України це означає, що проблема "Шахедів" поступово виходить за межі простого питання кількості дронів. Росія одночасно нарощує їх виробництво, збільшує швидкість окремих модифікацій, удосконалює наведення та підбирає бойове навантаження під конкретні цілі.

І саме ця комбінація може визначати, наскільки складнішими стануть майбутні атаки.