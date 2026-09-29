Российский концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует представить экспортную версию ударного БПЛА "Гарпия-А1(Э)" на выставке Vietnam Defence Expo. Россия заявляет о дальности до 1000 километров, боевой части массой более 50 килограммов и точности до 4 метров. Но скорость – всего 170 километров в час.

Параллельно концерн продемонстрирует обновленный автономный боевой модуль "Тор-М2КМ". Таким образом, на одной выставке россияне хотят продемонстрировать потенциальным покупателям и дальнобойный ударный дрон, и систему ПВО для борьбы с воздушными целями.

"Гарпия-А1" уже воюет против Украины

"Гарпия-А1" – не новая разработка. Россия уже применяет эти беспилотники против Украины, а производство налажено на предприятии "Купол" в Ижевске.

Об этом 24 Канал уже рассказывал после удара украинских дронов по заводу. Там россияне производят ЗРК "Тор", а также ударные БПЛА "Гарпия-А1", которые являются российской версией конструкции Shahed-136.

Однако за время войны ситуация для таких дронов изменилась. Украина постепенно создала отдельный класс средств ПВО, предназначенных именно для охоты на беспилотники.

Как писал 24 Канал, украинские дроны-перехватчики уже уничтожают примерно каждый третий вражеский ударный БПЛА. Это существенно меняет подход к противодействию массированным атакам, ведь вместо использования дорогой зенитной ракеты против относительно дешевого дрона можно применять значительно более дешевый перехватчик.

"Шахеды" уже охотятся не только с земли

Развитие перехватчиков особенно важно в связи с изменением самой воздушной войны. Россия пытается повысить скорость, высоту полета и устойчивость своих ударных БПЛА, а Украина отвечает разработкой скоростных перехватчиков.

24 Канал отдельно писал о системах, которые создаются для борьбы даже с реактивными "Шахедами". Например, Terra A1 разрабатывается со скоростью до 400 км/ч и дальностью перехвата до 75 километров.

И это уже не просто концепция. Украинские перехватчики проходят боевое применение, а часть систем получает автоматическое наведение. В одном из решений, описанных 24 Каналом, оператор выбирает цель, после чего система самостоятельно ведет перехватчик, распознает и поражает "Шахед".

Поэтому появление новых российских дальнобойных дронов не означает автоматического прорыва российской ПВО или неспособности Украины их сбивать. Наоборот, вместе с развитием ударных БПЛА меняется и система их перехвата.

Что обещает Россия иностранным покупателям

На экспорт "Алмаз-Антей" предлагает "Гарпию-А1(Е)" с заявленной дальностью до 1000 километров. Дрон может нести боевую часть массой более 50 килограммов и летать на высоте от 50 до 2500 метров.

Максимальная скорость заявлена на уровне не менее 170 км/ч, а точность поражения стационарной цели россияне оценивают в пределах до 4 метров.

Для экспортного рынка это вполне понятная концепция: относительно простой беспилотник должен доставлять значительную боевую часть на большое расстояние, не требуя использования дорогостоящих крылатых ракет.

Но украинский опыт показывает другую сторону этой истории. Дальность полета сама по себе не гарантирует прорыва ПВО, если у противника есть достаточное количество средств обнаружения и перехвата.

Именно поэтому Россия одновременно разрабатывает новые версии ударных дронов и пытается увеличить их скорость. В материале 24 Канала о "Герань-4" отмечалось, что россияне уже переходят к реактивным версиям "Шахедов", которые могут разгоняться до сотен километров в час.

Следующий этап – скорость

Для "Гарпии-А1" главная проблема заключается не столько в дальности полета, сколько в том, что медленные ударные БПЛА постепенно становятся более удобной мишенью для специализированных перехватчиков.

Украинская система противодействия дронам также адаптируется. 24 Канал показывал работу экипажей перехватчиков, которые используют такие беспилотники для охоты на российские БПЛА, в частности "Ланцеты". В отдельных случаях перехват происходит непосредственно при столкновении двух дронов.

Для России это создает проблему экономики удара. Если дорогой ударный дрон сбивает значительно более дешевый перехватчик, массовое применение таких БПЛА становится менее выгодным.

Поэтому российская сторона уже переходит на следующий уровень. Растут скорость, высота полета, появляются новые системы навигации и управления. Украина, в свою очередь, разрабатывает перехватчики, которые должны соответствовать этим характеристикам.

"Тор-М2КМ" – вторая ставка "Алмаз-Антея"

Вместе с "Гарпией-А1(Е)" российский концерн продемонстрирует обновленный "Тор-М2КМ".

Это модульная версия зенитного комплекса, которую можно устанавливать на различные носители или использовать стационарно. Так можно адаптировать комплекс под конкретную задачу без жесткой привязки к одному типу шасси.

Россия уже использовала "Тор-М2КМ" на кораблях. 24 Канал сообщал об установке этого комплекса на российский малый ракетный корабль "Советск", где модуль должен был усилить противовоздушную оборону корабля.

Для "Алмаз-Антея" это еще один продукт с потенциальным экспортным назначением. Но во Вьетнаме концерн фактически продемонстрирует две стороны современной воздушной войны: ударный дрон большой дальности и систему ПВО, призванную бороться с воздушными угрозами.

А для Украины "Гарпия-А1" уже не является новым загадочным оружием, а одним из типов российских ударных БПЛА, против которых формируется новый класс перехватчиков. И пока Россия готовится продавать этот дрон за рубеж, украинские производители уже разрабатывают системы, способные охотиться на такие цели в небе.