Военный эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что в этом месяце противник запустил по Украине более 2500 реактивных "Шахедов". Для сравнения: в прошлом месяце было зафиксировано около 1500 запусков таких беспилотников. По его словам, враг отправляет эти скоростные БПЛА в атаку практически сразу с конвейера.

Наращивание производства и изменение тактики

Стремительный рост количества запусков свидетельствует о попытках агрессора максимально нарастить темпы производства скоростных беспилотников. Такие дроны способны развивать значительную скорость, что существенно затрудняет их перехват традиционными средствами и создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Россияне наращивают производство реактивных дронов / Фото со страницы "Флэш"

Вражеские войска регулярно меняют тактику атак, пытаясь измотать украинские силы и выявить позиции ПВО. Использование реактивных моделей позволяет противнику сократить время реакции наших защитников, поэтому оповещения о воздушной угрозе охватывают сразу несколько областей.

Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода,

– написал "Флэш".

Как уже сообщалось на нашем сайте, агрессор активно перенастраивает производство на турбореактивные модели, поэтому Силы обороны ищут новые технические решения для ликвидации этой угрозы.

Кстати, отдельная экономическая зона "Алабуга", где производится большой объем дронов, расширяется. При этом вокруг объекта возводится масштабная система защиты. Спутниковые снимки компаний Vantor и Airbus за июль и август 2026 года зафиксировали сооружения, внутренний периметр которых образуют более низкие решетчатые башни, плотно окружающие ключевые цеха, а внешний – из более высоких сооружений и охватывает значительно большую территорию.