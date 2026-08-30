Військовий експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що цього місяця ворог випустив по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів". Для порівняння, минулого місяця було зафіксовано близько 1500 запусків таких безпілотників. За його словами, ворог відправляє ці швидкісні БпЛА в атаку практично одразу з конвеєра.

Нарощування виробництва та зміна тактики

Стрімке зростання кількості запусків свідчить про намагання агресора максимально наростити темпи виробництва швидкісних безпілотників. Такі дрони здатні розвивати значну швидкість, що суттєво ускладнює їхнє перехоплення традиційними засобами та створює додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони.

Росіяни нарощують виробництво реактивних дронів / Фото зі сторінки "Флеша"

Ворожі війська регулярно змінюють тактику атак, намагаючись виснажити українські сили та виявити позиції ППО. Використання реактивних моделей дозволяє противнику зменшити час на реакцію наших захисників, через що сповіщення про повітряну загрозу охоплюють відразу кілька областей.

Реактивні "Шахеди" запускаються по Україні практично прямо з заводу,

– написав "Флеш".

Як вже повідомлялося на нашому сайті, агресор активно переналаштовує виробництво на турбореактивні моделі, тому Сили оборони шукають нові технічні рішення для ліквідації цієї загрози.

До речі, окрема економічна зона "Алабуга", де виготовляється велика кількість дронів, розширюється. При цьому, навколо об'єкта зводиться масштабна система захисту. Супутникові знімки компаній Vantor та Airbus за липень і серпень 2026 року виявили спорудження, внутрішній периметр яких утворюють нижчі ґратчасті вежі, які щільно оточують ключові цехи, а зовнішній створений з вищих конструкцій і закриває значно більшу територію.