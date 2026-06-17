Это очень сложно: в Defense Express объяснили нюансы создания украинской противоракетной ракеты

Украина работает над созданием собственной системы противоракетной обороны, однако этот процесс остается чрезвычайно сложным даже для ведущих держав мира. В рамках проекта FREYA планируется объединить украинскую ракету с иностранными радарами, системами управления и головкой самонаведения.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал "24 Каналу", что на данный момент Украина способна самостоятельно создать лишь ракету-перехватчик для будущего комплекса. В то же время остальные элементы системы, в частности радары и часть электроники, должны поставляться иностранными партнерами.

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Почему создание противоракетной системы является сложной задачей?

По словам Олега Каткова, в мире существует лишь несколько систем, доказавших свою способность эффективно перехватывать баллистические ракеты. Именно поэтому создание аналога Patriot является чрезвычайно сложной задачей даже для технологически развитых стран.

Он пояснил, что противобаллистический зенитный комплекс состоит не только из ракеты. В его состав входят радиолокационные станции, командный пункт, пусковые установки и контур управления. Украина на данный момент может обеспечить создание ракеты, тогда как остальные компоненты планируется интегрировать от иностранных производителей.

Важно! Проект FREYA — это новая система противоракетной обороны, которую украинская компания Fire Point разрабатывает совместно с партнерами из Европы, в частности из Германии, Франции и Норвегии. Её задумывают как современный антибаллистический комплекс, который должен стать более доступной и гибкой альтернативой американским системам Patriot.

Главный редактор Defense Express подчеркнул, что проект FREYA предусматривает использование ракеты FP-7, созданной на базе советской ракеты 48Н6 для комплексов С-300 и С-400.

Там заменили практически всё. Но сама форма, массово-габаритные характеристики и основная концепция остались. Она немного легче, но основана на уже созданной ракете.

При этом внутри всё остальное — украинского производства. Все сервоприводы, топливо и система управления,

– сказал он.

Катков отметил, что головку самонаведения для ракеты планируют получить от немецкой компании Diehl. Речь идет об инфракрасной тепловизионной головке, подобной той, которая используется в ракетах IRIS-T.

Главный редактор Defense Express о сложностях разработки украинских ракет: видео

В то же время такое решение отличается от большинства современных противобаллистических систем, которые используют активные радиолокационные головки самонаведения.

Здесь принято решение создавать ракету исключительно с инфракрасной тепловизионной головкой самонаведения. Такие решения не принимаются просто потому, что так захотелось. Они обосновываются,

– подчеркнул Катков.

Также он рассказал, что для комплекса могут быть использованы европейские радары, в частности от Hensoldt или Leonardo. Что касается системы управления, то рассматривается сотрудничество с норвежскими партнерами и использование протокола передачи данных Link 16.

Что нужно для качественной работы оружия?

Главный редактор Defense Express отметил, что даже крупные оборонные компании не всегда сразу достигают успеха при создании противобаллистических систем. В качестве примера он привёл развитие американской системы Patriot, которой потребовалось несколько поколений ракет для достижения современной эффективности.

Только после того, как комплекс (против российской баллистики – 24 Канал) будет собран, когда ракета будет создана, в неё будет интегрирована головка самонаведения и будет доказана реальная боевая эффективность, тогда можно будет говорить о результате,

– подчеркнул Катков.

Он добавил, что разработка таких систем настолько сложна, что сегодня лишь несколько государств мира способны создавать их собственными силами. По словам Олега Каткова, даже Израиль развивал свою противоракетную оборону при активной финансовой и технологической поддержке США.

Что известно о разработке украинского оружия?

Ракета FP-7X украинской компании Fire Point успешно завершила этап испытаний. В компании заявляют, что система показала соответствие базовым требованиям и может переходить к следующим этапам доработки и интеграции.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман обозначил ключевые условия, необходимые для создания эффективного антибаллистического щита. По его словам, речь идет не только о наличии ракеты, но и о полной интеграции системы — включая радары, командное управление и головки самонаведения.

Украина разрабатывает собственную баллистическую ракету, которая, по оценкам Минобороны и профильных экспертов, может существенно усилить ударный потенциал Сил обороны. В то же время в ведомстве подчеркивают, что речь идет о сложном и многокомпонентном проекте, который еще проходит этапы испытаний и интеграции систем.