Это лишь один из инструментов: военный ответил, как повлияет на бои новое оружие Украины

Появление украинской баллистики точно поможет ВСУ в войне. Однако это не единственный инструмент, который решит или кардинально изменит все на поле боя.

Заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин озвучил 24 Каналу мнение, что баллистика поможет с победами на фронте. Уже сегодня удары по объектам на территории России приводят, в частности, к проблемам с горючим.

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"Это работает. Здесь не о том, что это единственный инструмент, который остановит эту войну. Но это то, что в комплексе поможет достичь результатов на поле боя, благодаря которым мы сможем садиться за стол переговоров в другом тоне, с другими позициями", – подчеркнул он.

По его словам, если бы некоторые страны Запада позволили Украине открыть у себя ряд предприятий с их лицензией, с доступом к их технологиям, это бы еще больше ускорило и открыло возможностей. Однако несмотря на всю поддержку там не очень хотят делиться технологиями с нашим государством.

Жорин об украинской баллистике: смотрите видео

Что должно работать в комплексе?

Швеция передаст Украине истребители Gripen вместе с ракетами Meteor, которые способны попадать в цель на расстоянии более 200 километров. То есть они смогут долетать до всех оккупированных территорий. Максим Жорин отметил, что это существенно усилит нас в небе.

КАБ остается одним из самых массовых (видов оружия – 24 Канал), который против нас применяют. Он действительно наносит очень большое поражение. Были изобретения, благодаря которым удавалось сбивать КАБы, но пока это точечная история, которую даже мы не можем масштабировать. То есть системного решения этой проблемы нет. Вот это (передача ракет – 24 Канал) может быть именно тем решением, которое "исключит" еще один из сильных инструментов противника,

– объяснил военный.

Кроме того, у Украины были собственные разработки КАБов. Заместитель командира 3 армейского корпуса отметил, что главное, чтобы это работало в комплексе. По его словам, в военном деле один пехотинец или даже один командир ничего не решают. Есть комплексный подход к применению войск.

Чем больше у тебя как у командира этих инструментов, если ты их правильно применяешь, то конечно, что от этого увеличивается результат того, чего ты можешь достичь. Очень важно, как ты это применяешь, умеешь ли ты использовать это именно в эффективном комплексе,

– сказал Жорин.

Военный предположил, что, возможно, есть попытки слаживания между бригадами, корпусами, чтобы это заработало системно, в комплексе. Сегодня система управления и взаимодействия существенно отличается от той, которая была даже еще год назад.

Я не говорю о 3-м армейском корпусе, потому что мы единственный корпус, который собрал все свои штатные бригады. Кроме этого, мы еще и заботимся о подразделениях, которые не в штате корпуса. Мы помогаем им с учебным процессом, с обеспечением, с управленческими решениями. Поэтому в пределах 3-го армейского корпуса проблем с взаимодействием фактически не существует. Это одна из первых историй, которой уделялось внимание при формировании и выходе корпуса на полосу,

– рассказал заместитель командира.

Максим Жорин добавил, что именно это взаимодействие и слаженность между подразделениями долго была большой проблемой на фронте, как внутри некоторых бригад, так и между ними. Однако сегодня этот вопрос движется в положительную сторону и понемногу налаживается.

Gripen вместе с ракетами Meteor для Украины: что известно?

28 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина получит шведские самолеты Gripen сразу с ракетами Meteor. Дальность поражения этого вооружения – более 200 километров.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Украина сможет получить первую партию истребителей Gripen в течение ближайших 10 месяцев. Отмечается, что это вооружение может существенно изменить баланс в воздухе, в частности в противодействии российским самолетам, которые применяют управляемые авиабомбы (КАБы).