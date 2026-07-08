Компания "Украинская бронетехника" в рамках выставки Brave1 Advantage представила две новые модели ударных FPV-дронов на оптоволоконной связи. Речь идет о UB80D15-EFP с комбинированной боевой частью и UB82FO, который несет 82-миллиметровую минометную мину.

Кстати, компания F-Drones продемонстрировала автономный дрон LITAVR

UB80D15-EFP получил боевую часть с ударным ядром

UB80D15-EFP построен на 15-дюймовой раме и весит 8,5 килограмма.

Дрон оснащен комбинированной боевой частью массой 1,5 килограмма. Она сочетает в себе ударное ядро с осколочно-фугасным действием.

По заявлению производителя, такая боевая часть может поражать легкобронированную технику с броней толщиной до 50 миллиметров. Также дрон предназначен для работы по небронированной технике, огневым позициям и живой силе противника.

Заявленная дальность полета UB80D15-EFP составляет до 25 километров. Управление и передача видео осуществляются через оптоволоконный кабель, который разматывается с катушки во время полета.

UB82FO несет 82-миллиметровую мину

Вторая представленная модель – UB82FO. Это также 15-дюймовый дрон, но его общая масса достигает 10 килограммов.

В качестве боевой нагрузки он несет 82-миллиметровую минометную мину. Такая конфигурация позволяет использовать дрон для поражения полевых укреплений, огневых средств и техники.

UB82FO также получил катушку оптоволокна, которая обеспечивает заявленную дальность до 25 километров.

Ранее "Украинская бронетехника" работала над уменьшенной версией UB82FO на 10-дюймовой раме. Она также использовала 82-миллиметровую мину, но имела меньшую заявленную дальность.

Стенд "Украинская бронетехника" на Brave1 Advantage. Фото производителя

Два аккумулятора для тяжелой нагрузки

Оба беспилотника оснащены двумя аккумуляторными батареями 6s4p общей заявленной емкостью 20 000 миллиампер-часов.

Такое питание необходимо для стабильного полета с тяжелой боевой частью и катушкой оптоволокна. С увеличением длины кабеля растет масса, которую должен нести дрон, поэтому 25-километровая версия требует более мощной силовой установки и большего запаса энергии.

К СЛОВУ Украинские ударные дроны F10 пересекли границу: США получат партию из 2000 единиц

Почему использовали оптоволокно

В обычных FPV-дронах команды оператора и видео передаются по радиоканалу. Его можно обнаружить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

В оптоволоконных моделях сигнал проходит через физический кабель, поэтому радиопомехи не влияют напрямую на канал управления. Это обеспечивает стабильное видео и позволяет работать в районах с активным применением РЭБ. В то же время возможности дрона зависят от длины и целостности кабеля, а катушка увеличивает общую массу платформы.

Новые UB80D15-EFP и UB82FO стали более тяжелыми версиями оптоволоконных FPV-платформ компании. Их создали для работы на большем расстоянии и переноса боевых частей, которые не могут нести стандартные компактные дроны.