Компанія "Українська бронетехніка" під час Brave1 Advantage представила дві нові моделі ударних FPV-дронів на оптоволокні. Йдеться про UB80D15-EFP із комбінованою бойовою частиною та UB82FO, який несе 82-міліметрову мінометну міну.

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UB80D15-EFP отримав бойову частину з ударним ядром

UB80D15-EFP побудований на 15-дюймовій рамі та важить 8,5 кілограма.

Дрон оснащений комбінованою бойовою частиною масою 1,5 кілограма. Вона поєднує ударне ядро з осколково-фугасною дією.

За заявою виробника, така бойова частина може уражати легкоброньовану техніку з бронею товщиною до 50 міліметрів. Також дрон призначений для роботи по неброньованій техніці, вогневих позиціях та живій силі противника.

Заявлена дальність польоту UB80D15-EFP становить до 25 кілометрів. Керування і передавання відео відбуваються через оптоволоконний кабель, який розмотується з котушки під час польоту.

UB82FO несе 82-міліметрову міну

Друга представлена модель — UB82FO. Це також 15-дюймовий дрон, але його загальна маса сягає 10 кілограмів.

Як бойове навантаження він несе 82-міліметрову мінометну міну. Така конфігурація дозволяє використовувати дрон для ураження польових укріплень, вогневих засобів та техніки.

UB82FO також отримав котушку оптоволокна, яка забезпечує заявлену дальність до 25 кілометрів.

Раніше «Українська бронетехніка» працювала над меншою версією UB82FO на 10-дюймовій рамі. Вона також використовувала 82-міліметрову міну, але мала меншу заявлену дальність.

Стенд "Українська бронетехніка" на Brave1 Advantage. Фото виробника

Два акумулятори для важкого навантаження

Обидва безпілотники оснащені двома акумуляторними батареями 6s4p загальною заявленою місткістю 20 000 міліампер-годин.

Таке живлення потрібне для стабільного польоту з важкою бойовою частиною та котушкою оптоволокна. Зі збільшенням довжини кабелю зростає маса, яку має нести дрон, тому 25-кілометрова версія потребує потужнішої силової установки та більшого запасу енергії.

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Чому використали оптоволокно

У звичайних FPV-дронах команди оператора та відео передаються радіоканалом. Його можна виявити або придушити засобами радіоелектронної боротьби.

В оптоволоконних моделях сигнал проходить через фізичний кабель, тому радіоперешкоди не впливають безпосередньо на канал керування. Це дає стабільне відео і дозволяє працювати в районах з активним застосуванням РЕБ. Водночас можливості дрона залежать від довжини та цілісності кабелю, а котушка збільшує загальну масу платформи.

Нові UB80D15-EFP та UB82FO стали важчими версіями оптоволоконних FPV-платформ компанії. Їх створили для роботи на більшій відстані та перенесення бойових частин, які не можуть нести стандартні компактні дрони.