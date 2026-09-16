Об этом сообщили представители UV Military Cluster в комментарии "Милитарному". По данным производителя, новый перехватчик развивает максимальную скорость 340 километров в час, может подниматься на высоту 7 километров и находиться в воздухе до 15 минут.

"Скажений" получил сразу несколько версий

В компании UV Military Cluster рассказывают, что с самого начала создавали не одну отдельную модификацию, а целую линейку перехватчиков. На данный момент она насчитывает семь вариантов, которые отличаются оптикой, системами связи и способом передачи видео.

Отдельно разработчики создали версию с системой донаведения, которая уже прошла испытания. Именно такие аппараты первыми были переданы на позиции в Одесской и Запорожской областях.

Базовые заявленные характеристики "Скажений" предусматривают максимальную скорость до 340 километров в час, высоту полета до 7 километров, продолжительность работы до 15 минут и полезную нагрузку до 500 граммов.

В то же время производитель прямо отмечает, что версию с донаведением пока не рассматривают как средство борьбы с реактивными дронами. Причина практическая: в Одесской области, где первые такие перехватчики уже передали военным, в последнее время фиксируют применение именно реактивных "Шахедов", которые являются более сложной целью для такого класса аппаратов.

Этот нюанс особенно важен на фоне того, как быстро развивается направление дронов-перехватчиков. "Милитари 24" ранее рассказывал о P1-SUN, который украинские военные уже использовали для уничтожения реактивных "Шахедов". То есть производителям приходится одновременно создавать различные классы перехватчиков, ведь скорость цели все сильнее влияет на требования к самому дрону.

Главная особенность "Скажений" – конструкция

Внешне "Скажений" напоминает другие украинские дроны-перехватчики, однако производители особо подчеркивают его компоновку. Аккумулятор проходит сквозь силовую раму, благодаря чему центр масс расположен примерно по центру конструкции.

По замыслу разработчиков, это позволяет дрону вести себя более стабильно в горизонтальном полете, без характерного подъема носовой части, который может возникать в подобных конструкциях.

В компании UV Military Cluster считают, что именно такая компоновка положительно влияет на управляемость аппарата. В то же время эти характеристики являются оценкой производителя, а независимых данных о сравнительных испытаниях "Бешеного" с другими перехватчиками в открытом доступе пока нет.

"Скажений" хотят сделать дистанционно управляемым

Еще одно направление развития перехватчика связано с дистанционным управлением. Производитель уже провел первые испытания системы, которая должна позволить оператору управлять дроном на большом расстоянии.

Подобная возможность важна именно для перехватчиков, поскольку оператору не обязательно находиться непосредственно возле места запуска. В то же время конкретные параметры дальности такого дистанционного управления UV Military Cluster пока не раскрывает.

Разработчики также создают "Скажений" как модульную систему по запросу Военно-морских сил. Нижнюю часть аппарата можно заменить для установки другой системы связи, а переднюю – для смены видеосистемы.

Такй підхід дозволяє використовувати одну базову платформу для різних завдань, не створюючи окремий дрон під кожну конфігурацію.

Перехватчики получат и подразделения на фронте

Первые "Скажений" уже переданы военным в Одесской и Запорожской областях, однако на этом их применение не ограничится. Производитель заявляет, что перехватчики также поступят в подразделения вблизи линии боевого столкновения.

Там их планируют использовать против разведывательных и ударных беспилотников. Соответственно, "Скажений" должен работать не только как специализированное средство противодействия дальнобойным ударным дронам, но и как более универсальный перехватчик для различных типов воздушных целей.

"Милитари 24" также сообщал, что украинские перехватчики уже могут автономно сбивать "Шахеды", когда после выбора цели оператором система самостоятельно сопровождает и наводит дрон на вражеский беспилотник. На этом фоне появление "Скажений" с собственной системой донаведения демонстрирует общую тенденцию развития украинской противовоздушной обороны.

Производитель рассчитывает на большие объемы

Еще до кодификации UV Military Cluster заявлял о значительных производственных возможностях "Скажений". В августе компания говорила о потенциальной мощности до 5000 перехватчиков в месяц, хотя тогда модель только выходила на рынок.

Теперь, после кодификации, система получила возможность официально поставляться для Сил обороны Украины. Отдельно производитель сообщает, что перехватчиками уже заинтересовались иностранные заказчики, и компания согласовывает первый контракт.

Таким образом, "Скажений" проходит путь от новой украинской разработки до полноценной линейки перехватчиков с различными конфигурациями. Его нынешняя версия с донаведением не предназначена для реактивных "Шахедов", однако само появление такой системы в серийном семействе показывает, насколько быстро украинские производители пытаются адаптировать дроны-перехватчики к новым условиям воздушной войны.