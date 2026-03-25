Выходят из укрытий только для пуска: в Defense Express раскрыли, как трудно поймать "Бастион-М"
- Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку российского комплекса "Бастион-М" в Крыму, что является результатом комплексной работы.
- Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, насколько сложно уничтожить этот комплекс.
Силы обороны Украины уничтожили пусковую установку российского берегового ракетного комплекса "Бастион-М" в Крыму. Это совершенно незаурядное событие. Ведь "поймать" ее – сложная задача.
Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что уничтожение "Бастион-М" – результат комплексной работы, в результате которой также удается методично выбивать вражеское ПВО. Стоит также оценить и разведывательные возможности украинских спецслужб.
Читайте также Дроны были необычные: почему россияне вдруг атаковали Украину днем и к чему могут готовиться
Почему сложно "поймать" "Бастион-М"?
По словам Каткова, уничтожить "Бастион-М" или пусковых установок к "Искандерам" – чрезвычайно сложная задача. Их вывозят из укрытий на очень короткий период. После пуска ракет эти пусковые установки сразу забирают с позиции.
Обратите внимание! Ночью 14 марта военные Сил специальных операций попали по пусковым установкам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во временно оккупированном Крыму.
Очевидно, что здесь речь идет о мощной работе украинской разведки, которой удается выявить точное время и местонахождение пусковых установок. Конечно, не стоит отбрасывать и вариант, что дроны случайно дважды нашли "Бастион-М" и "Искандер".
Стоит понимать, что дроны летят значительно дольше, чем нужно запустить ракеты через "Бастион-М". Конечно, не можем исключать сценарий, что удалось просто найти эти цели. Но мне все же кажется, что это результат системной работы против России,
– отметил Катков.
Силы обороны уничтожили "Бастион-М"
- Известно, что Силы обороны уничтожили одну пусковую установку "Бастион-М" с ракетами "Циркон". Еще одну удалось повредить. Олег Катков отметил, что есть разница между системами "Бастион" и "Бастион-М", которую удалось уничтожить. Также, как сообщили военные, семеро российских оккупантов погибли или были ранены во время этой атаки.
- Олег Катков также объяснил, какая разница между ракетами "Циркон" и ракетами "Оникс". Украина имеет возможность сбивать обе ракеты.