Об этом президент Украины сказал в интервью для Sky News .

Что за завод хочет построить Зеленский?

Владимир Зеленский заявил, что планирует заключить с Лондоном соглашение по дронам. Оно будет предусматривать развертывание производства беспилотных систем в Великобритании.

Я хочу построить большой завод в Великобритании на основе новых технологий и поделиться ими с нашими партнерами. Мы готовы делиться всем нашим опытом с Великобританией,

– подчеркнул президент.

Глава государства надеется, что в обмен на беспилотные технологии британцы помогут украинцам с производством ракет схожих Storm Shadow и военных учений.

Зеленский выразил уверенность, что тесные отношения Киева и Лондона сохранятся при премьерстве Энди Бернема.

Напомним, украинский президент станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый британский премьер. Это произойдет в понедельник, 27 июля, во время визита Зеленского в Британию.

Ожидается, что Зеленский вместе с Бернем посетят военно-морскую базу, где проходят подготовку украинские военные.

Кроме того, политики планируют обсудить совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak . Великобритания передала Украине права интеллектуальной собственности на разработку, что позволило сразу начать ее использование.

Украина уже получила тысячи таких устройств для установки на беспилотники. Они помогают скрывать дроны от российских систем противовоздушной обороны, усложняя их обнаружение и уничтожение.