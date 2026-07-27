Про це президент України сказав в інтерв'ю для Sky News.

Що за завод хоче побудувати Зеленський?

Володимир Зеленський заявив, що планує укласти з Лондоном угоду щодо дронів. Вона передбачатиме розгортання виробництва безпілотних систем у Великій Британії.

Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій і поділитися ними з нашими партнерами. Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією,

– наголосив президент.

Глава держави сподівається, що в обмін на безпілотні технології британці допоможуть українцям з виробництвом ракет схожих Storm Shadow та військових навчаннях.

Зеленський висловив впевненість, що тісні відносини Києва і Лондона збережуться за прем'єрства Енді Бернема.

Нагадаємо, що український президент стане першим іноземним лідером, з яким зустрінеться новий британський прем'єр. Це станеться у понеділок, 27 липня, під час візиту Зеленського до Британії.

Очікується, що Зеленський разом із Бернемом відвідають військово-морську базу, де проходять підготовку українські військові.

Окрім того, політики планують обговорити спільні проєкти, зокрема систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Велика Британія передала Україні права інтелектуальної власності на цю розробку, що дозволило одразу розпочати її використання.

Україна вже отримала тисячі таких пристроїв для встановлення на безпілотники. Вони допомагають приховувати дрони від російських систем протиповітряної оборони, ускладнюючи їх виявлення та знищення.