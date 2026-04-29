Україна збільшила дальність ударів по Росії на 170% з 2022 року, – Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони суттєво збільшили дальність ударів по Росії. Йдеться про значення у 170%.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як Україна збільшила географію ударів по Росії?

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення більш ніж у 2,5 раза збільшили дальність Deep Strike по тилу агресора. Якщо у 2022 році українські сили могли уразити цілі приблизно на 630 кілометри, то нині далекобійні засоби знищують військові об'єкти ворога на відстані до 1 750 кілометрів.

У 2022 році одним із найгучніших став удар по авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. У грудні того року було пошкоджено 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети.

Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби Deep Strike подолали близько 650 кілометрів – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення,

– зазначили у Міністерстві оборони.

У 2024 році Україна значно розширила географію далекобійних ударів. Зокрема:

2 квітня вперше атаковано завод із виробництва "Шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (приблизно 1 200 кілометрів);

9 травня уражено нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім Салават" на відстані близько 1 500 кілометрів.

Цей період став переходом до системних ударів по об'єктах військової інфраструктури Росії.

У лютому 2026 року СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі – приблизно за 1 750 кілометрів від державного кордону України.

Також у 2026 році удари українські захисники завдавали ударів по об'єктах у глибокому тилу, зокрема в Уфі, де було уражено НПЗ "Башнєфть-Новойл" та "Башнєфть-Уфанєфтєхім" (близько 1 400 кілометрів).



Як Україна збільшила дальність ударів по Росії з 2022 року / Інфографіка Міноборони України

У Міноборони зазначають, що Сили оборони систематично атакують як ближній, так і глибокий тил ворога. Зокрема, у березні було уражено 5 стратегічних заводів і 10 об'єктів нафтоперероблювання Росії – від тимчасово окупованих територій України до Ленінградської області.

Цікаво, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" розповідав, що Україна завдає ударів по важливих цілях у Росії на глибину до 2 тисяч кілометрів. За словами полковника, БпЛА для атак готують у секретному місці та швидко, перш ніж російські окупанти встигнуть їх виявити та запустити балістичні ракети.

До речі, дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив в етері 24 Каналу думку, що у травні 2026 року на територію Росії можуть полетіти балістичні ракети. Від цього країна-агресорка, за словами експерта, не має захисту.

Де були вибухи в Росії останніми днями?

Вранці 29 квітня неспокійним ранок виявився для жителів Пермі. Під ударом могла опинитися ЛПДС "Пермь" – вузлова станція системи "Транснефті", там спалахнула масштабна пожежа.

Також атака безпілотників цього ранку була й в Орську. Очевидці повідомляли про задимлення в районі, де розташований нафтопереробний завод.

Днем раніше Сили безпілотних систем втретє за місяць уразили Туапсинський НПЗ. На території підприємства виникло масштабне задимлення та багато чорного диму.