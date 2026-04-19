"Україна за рік хоче ліквідувати залежність від Patriot": Зеленський назвав "рецепт"

Україна домовилася із союзниками про поставки сотень ракет для Patriot. Водночас Київ розробляє власну альтернативу для протидії російській балістиці.

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot. В ефірі телемарафону Володимир Зеленський визнав, що це "дуже серйозний пакет".

Як Україна хоче боротися з балістикою без Patriot?

Водночас глава держави зауважив, що ці ракети Україна отримає нескоро. За словами президента, німці вже отримали ліцензії. Однак тепер потрібно, аби вони ще налагодили виробництво.

Отже, пояснив політик, питання дефіциту ракет для Patriot досі залишається актуальним.

Володимир Зеленський вважає, що у Європи повинна бути своя антибалістична система. Україна вже говорила про це з кількома державами. Робота у цьому напрямку триває.

Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему, щоб не залежити від Patriot. Це дуже складно, але реалістично,

– наголосив президент.

Яка в України ситуація з ППО?