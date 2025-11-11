"Вони теж не дурні": Міндіч і Цукерман обговорювали можливість їхнього викриття НАБУ

10 листопада НАБУ провело масштабну операцію з викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Злочинним угрупованням керував співвласник студїі "Квартал 95" Тимур Міндіч. Він та ще шестеро учасників організації отримали підозри.

НАБУ оприлюднило низку аудіозаписів розмов учасників угруповання. У них вони спілкуються під вигаданими прізвиськами, обговорюють злочини та навіть ймовірність викриття, передає 24 Канал.

Дивіться також "Нульова" толерантність до корупції: у Мін'юсті прокоментували обшуки в Галущенка

Що говорив Міндіч про можливість його викриття?

2 липня 2025 року Тимур Міндіч, який мав прізвисько "Карлсон", розмовляв з "Шугарменом". Ймовірно, під цим кодовим ім'ям приховується бізнесмен Михайло Цукерман.

Міндіч вкотре вказує Цукерману на необхідність вжиття заходів безпеки. "Буде гучно. Не хочеться підозру отримувати", – каже він.

Також учасники схеми обговорювали можливість їхнього викриття працівниками НАБУ.

Так, Цукерман шепітом зауважує: "Я хочу подивитися на експерта, який це розшифрує. Я ж сам це перевіряю".

Далі йде такий діалог:

Міндіч : "Я хочу тобі сказати, вони усе розшифрували, усі ці кодировки, ти тут залиш".

: Цукерман : " Дивись, ми вже говорили на цю тему, якщо якась криса у нас".

: " Міндіч : "Угу, але твої кодировки навіть криси не знають".

: Цукерман : "Вони теж не дурні, ти розумієш це?".

: Міндіч : "Тут я не розумію".

: Цукерман: "Реально, почекай, якщо тільки хтось допоможе. Тут даже ти не допоможеш, розумієш?".

Що відомо про масштабний корупційний скандал в енергетиці?