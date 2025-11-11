"Они тоже не дураки": Миндич и Цукерман обсуждали возможность их разоблачения НАБУ

10 ноября НАБУ провело масштабную операцию по разоблачению масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Преступной группировкой руководил совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Он и еще шестеро участников организации получили подозрения.

НАБУ обнародовало ряд аудиозаписей разговоров участников группировки. В них они общаются под вымышленными прозвищами, обсуждают преступления и даже вероятность разоблачения, передает 24 Канал.

Смотрите также "Нулевая" толерантность к коррупции: в Минюсте прокомментировали обыски у Галущенко

Что говорил Миндич о возможности его разоблачения?

2 июля 2025 года Тимур Миндич, который имел прозвище "Карлсон", разговаривал с "Шугарменом". Вероятно, под этим кодовым именем скрывается бизнесмен Михаил Цукерман.

Миндич в очередной раз указывает Цукерману на необходимость принятия мер безопасности. "Будет громко. Не хочется подозрение получать", – говорит он.

Также участники схемы обсуждали возможность их разоблачения работниками НАБУ.

Так, Цукерман шепотом замечает: "Я хочу посмотреть на эксперта, который это расшифрует. Я же сам это проверяю".

Далее идет такой диалог:

Миндич : "Я хочу тебе сказать, они все расшифровали, все эти кодировки, ты здесь оставишь".

: Цукерман : " Смотри, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас".

: " Миндич : "Угу, но твои кодировки даже крысы не знают".

: Цукерман: "Они тоже не глупые, ты понимаешь это?".

Миндич : "Тут я не понимаю".

: Цукерман: "Реально, подожди, если только кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?".

Что известно о масштабном коррупционном скандале в энергетике?