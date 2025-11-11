"Они тоже не дураки": Миндич и Цукерман обсуждали возможность их разоблачения НАБУ
- НАБУ разоблачило коррупционную схему в сфере энергетики под руководством Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95".
- Участники схемы обсуждали возможность разоблачения их деятельности.
10 ноября НАБУ провело масштабную операцию по разоблачению масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Преступной группировкой руководил совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Он и еще шестеро участников организации получили подозрения.
НАБУ обнародовало ряд аудиозаписей разговоров участников группировки. В них они общаются под вымышленными прозвищами, обсуждают преступления и даже вероятность разоблачения, передает 24 Канал.
Что говорил Миндич о возможности его разоблачения?
2 июля 2025 года Тимур Миндич, который имел прозвище "Карлсон", разговаривал с "Шугарменом". Вероятно, под этим кодовым именем скрывается бизнесмен Михаил Цукерман.
Миндич в очередной раз указывает Цукерману на необходимость принятия мер безопасности. "Будет громко. Не хочется подозрение получать", – говорит он.
Также участники схемы обсуждали возможность их разоблачения работниками НАБУ.
Так, Цукерман шепотом замечает: "Я хочу посмотреть на эксперта, который это расшифрует. Я же сам это проверяю".
Далее идет такой диалог:
- Миндич: "Я хочу тебе сказать, они все расшифровали, все эти кодировки, ты здесь оставишь".
- Цукерман: "Смотри, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас".
- Миндич: "Угу, но твои кодировки даже крысы не знают".
- Цукерман: "Они тоже не глупые, ты понимаешь это?".
- Миндич: "Тут я не понимаю".
- Цукерман: "Реально, подожди, если только кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?".
Что известно о масштабном коррупционном скандале в энергетике?
- 10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу и экс-министру энергетики Германа Галущенко. Также обыски проводились в "Энергоатоме".
- Миндич, по данным СМИ, выехал из Украины за несколько часов до обысков. Также накануне из страны сбежали братья Цукерманы.
- НАБУ выяснило, что действующие и бывшие чиновники, известный бизнесмен и другие участники создали преступную организацию, которая влияла на работу государственных компаний, в частности "Энергоатома".
- Основная схема работала так: поставщиков "Энергоатома" заставляли отдавать 10 – 15% от контракта, чтобы избежать задержек платежей или не потерять статус поставщика. Деньги от откатов проходили через офис в центре Киева, который легализовал около 100 миллионов долларов. За свои услуги посредники брали процент от этих сумм.
- Расследование длилось более 15 месяцев – с лета 2024 года. Правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и регионах, изъяли документы и крупные суммы наличных.
- Детективы задержали 5 человек и объявили подозрение 7 участникам группировки. Среди них: бизнесмен, которого считают организатором схемы, бывший советник министра энергетики, топ-менеджер "Энергоатома", ответственный за безопасность, четыре человека, которые занимались отмыванием денег через "бэк-офис".