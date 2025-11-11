НАБУ оприлюднило низку аудіозаписів розмов учасників угруповання. У них вони спілкуються під вигаданими прізвиськами, обговорюють злочини та навіть ймовірність викриття, передає 24 Канал.
Що говорив Міндіч про можливість його викриття?
2 липня 2025 року Тимур Міндіч, який мав прізвисько "Карлсон", розмовляв з "Шугарменом". Ймовірно, під цим кодовим ім'ям приховується бізнесмен Михайло Цукерман.
Міндіч вкотре вказує Цукерману на необхідність вжиття заходів безпеки. "Буде гучно. Не хочеться підозру отримувати", – каже він.
Також учасники схеми обговорювали можливість їхнього викриття працівниками НАБУ.
Так, Цукерман шепітом зауважує: "Я хочу подивитися на експерта, який це розшифрує. Я ж сам це перевіряю".
Далі йде такий діалог:
- Міндіч: "Я хочу тобі сказати, вони усе розшифрували, усі ці кодировки, ти тут залиш".
- Цукерман: "Дивись, ми вже говорили на цю тему, якщо якась криса у нас".
- Міндіч: "Угу, але твої кодировки навіть криси не знають".
- Цукерман: "Вони теж не дурні, ти розумієш це?".
- Міндіч: "Тут я не розумію".
- Цукерман: "Реально, почекай, якщо тільки хтось допоможе. Тут даже ти не допоможеш, розумієш?".
Що відомо про масштабний корупційний скандал в енергетиці?
- 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка. Також обшуки проводилися в "Енергоатомі".
- Міндіч, за даними ЗМІ, виїхав з України за кілька годин до обшуків. Також напередодні з країни втекли брати Цукермани.
- НАБУ з'ясувало, що чинні й колишні посадовці, відомий бізнесмен та інші учасники створили злочинну організацію, яка впливала на роботу державних компаній, зокрема "Енергоатому".
- Основна схема працювала так: постачальників "Енергоатому" змушували віддавати 10 – 15% від контракту, щоб уникнути затримок платежів або не втратити статус постачальника. Гроші від відкатів проходили через офіс у центрі Києва, який легалізував близько 100 мільйонів доларів. За свої послуги посередники брали відсоток від цих сум.
- Розслідування тривало понад 15 місяців – з літа 2024 року. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучили документи і великі суми готівки.
- Детективи затримали 5 осіб і оголосили підозру 7 учасникам угруповання. Серед них: бізнесмен, якого вважають організатором схеми, колишній радник міністра енергетики, топменеджер "Енергоатому", відповідальний за безпеку, четверо осіб, які займалися відмиванням грошей через "бек-офіс".