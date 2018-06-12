Мінімальна пенсія зросте: коли і на скільки

Розмір мінімальної пенсії в Україні зросте на 4,5% з 1 липня 2018 року. Відтепер розмір пенсії становитиме не менше 1435 гривень.

Це пов’язано зі зростанням соцстандартів, передбаченим законом про держбюджет на 2018 рік.

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Дотепер розмір мінімальної пенсії становив 1373 гривні. З 1 липня він зросте до 1435 грн. З 1 грудня 2018 року очікується чергове підвищення – до 1497 гривень.

Зауважимо, розмір мінімальної пенсії дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Умовою для отримання мінімальної пенсії є наявність страхового стажу (25 років для чоловіків і 20 років для жінок).



Як збільшиться прожитковий мінімум і мінімальна пенсія в Україні у 2018 році

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Підвищать виплати і тим, у кого немає навіть мінімально необхідного стажу роботи для нарахування пенсії. Соціальні пенсіонери отримують 30% мінімальної пенсії, тож для них ця сума зросте з 412 до 430 гривень. Таких пенсіонерів в Україні налічується 89 тисяч.

Крім того, відчують підвищення пенсіонери, які отримували понад 10 прожиткових мінімумів. Сьогодні вони отримують не більше 13 730 гривень, навіть якщо їх пенсія набагато більша, а з 1 липня їм почнуть платити не більше 14 340 гривень. Таких пенсіонерів в Україні налічується близько 10 тисяч.

Зазначимо, 1 січня 2018 року в Україні налічувалося 11 мільйонів 711 тисяч пенсіонерів. З них лише 300 тисяч (2,6%) отримують мінімальну пенсію.