Міноборони розслідує, чому "Бук" протаранив будівлю

Міністерство оборони повідомило, що ніхто не постраждав унаслідок в'їзду однієї з бойових машин у стіну будівлі в Києві під час репетиції військового параду до Дня незалежності.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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"18 серпня, близько 21.30 у Києві, одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі", – заявили в Міноборони.

У відомстві також додали, що наразі триває службове розслідування задля з’ясування обставин події.