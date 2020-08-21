Про реконструкцію славнозвісного міста, який з'єднує Житомир з Києвом, почали говорити більше ніж 10 років тому. Втім ремонту досі немає.

Хто виправлятиме помилки забудовників та що кажуть у мерії – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Зараз шляхопровід у жахливому стані. Внизу – ржава арматура та бетонні шматки опор з прольотами, які падають прямісінько на тротуар. На проїжджій частині ситуація не краща – дірки, в які можна просунути руку.



Стан моста, який з'єднує Житомир з Києвом / Фото 24 каналу



Міст розвалюється на очах / Фото 24 каналу

В останні кілька місяців ситуація стала ще критичнішою – через ремонт об'їзної дороги Житомира, весь транзитний транспорт, зокрема багатотонні фури, пустили саме через цей міст.

Ось такий вигляд мають затори із вантажівок вночі, багатотонні автівки чергами стоять на аварійній переправі. Дивіться відео:

"Просто шалений був потік, а міст цей є аварійним вже довгий час. Видно, що він руйнується, на поруччях це добре видно – вони порвані", – пояснив член міської комісії з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук.

Як реагує міська влада

Про реконструкцію мосту побудованого ще у 50-х роках почали говорити більше ніж 10 років тому, втім ремонту шляхопровід досі не дочекався. Фахівці кажуть – запас міцності давно вичерпано. Міст потрібно негайно закрити на капітальний ремонт.

Із будівельниками погоджується і міська влада. Кажуть, виїжджають на міст двічі на рік і з кожним разом ситуація стає все загрозливішою.

Робоча арматура зруйнована, бетон теж зруйновано. Опори мосту мають повздовжні і поперечні тріщини. Арматура теж вийшла з ладу, вона кородована і вже не несе ті навантаження, які потрібно,

– пояснив інженер комунального підприємства Вітольд Тржецяк.

У міській раді кажуть вже розробили проєкт реконструкції. Потрібно 300 мільйонів гривень. Втім таких коштів у бюджеті міста немає, тож фінансування проситимуть в області та у столиці. Та додають відповідні документи – вже відправили.