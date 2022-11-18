Мобілізація в Україні: які є поважні причини для неявки у військкомат
Джерело:Урядовий портал
Через повномасштабну війну, а відтак й загальну мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Після цього вони повинні прийти до територіального центру комплектування (ТЦК) з низкою документів.
Однак в Україні діє також й постанова Кабміну "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори". Цей перелік з вересня 2022 року суттєво скоротили.
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Поважні причини для неявки у військкомат
Відтак у військовозобов'язаного чи резервіста є перелік поважних причин, з яких він може не з'являтися до військкомату. Серед них:
- Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини / чоловіка. При цьому вони повинні проживати разом із військовозобов'язаним або резервістом, а також не повинно бути інших близьких родичів, які можуть доглядати за ними.
- Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.
Звільнення від служби з "білим квитком"
Також зазначимо, що від можливого призову не звільняються усі власники "білих" квитків. Загалом існує три категорії таких квитків:
- Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;
- Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.
- Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.
І лише за третьою чоловіки звільняються від служби в армії повністю.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 16 листопада Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації. Наразі він триватиме до лютого 2023 року.
- Через це можливе посилення мобілізації. Однак начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що це залежить від ситуації на фронті.
- Наразі ж, за словами заступниці міністра оборони Україна Ганни Маляр, додаткова мобілізація не планується. Однак вона також підкреслила, що все залежить від ситуації на фронті.
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