Мобилизация в Украине: какие уважительные причины для неявки в военкомат
Источник:Правительственный портал
Из-за полномасштабной войны, а затем и общей мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. После этого они должны прийти в территориальный центр комплектования (ТЦК) с рядом документов.
Однако в Украине действует также постановление Кабмина "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на сборы". Этот перечень с сентября 2022 существенно сократили.
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Уважительные причины для неявки в военкомат
Следовательно, у военнообязанного или резервиста есть перечень уважительных причин, по которым он может не являться в военкомат. Среди них:
- Болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены/мужа. При этом они должны проживать вместе с военнообязанным или резервистом, а также не должно быть других близких родственников, которые могут ухаживать за ними.
- Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.
Освобождение от службы с "белым билетом"
Также отметим, что от возможного призыва не освобождаются все держатели "белых" билетов. В целом существует три категории следующих билетов:
- Ограниченная пригодность. С таким билетом мужчина в мирное время не призывается на службу, только состоит на военном учете;
- Временная непригодность. Гражданин непригоден к военной службе в мирное время, однако в военное ограничено годен.
- Полная непригодность. С таким билетом лиц исключают из военного учета, так как они полностью непригодны к военной службе.
И только по третьей мужчины освобождаются от службы в армии полностью.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 16 ноября Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации. Он продлится до февраля 2023 года.
- Из-за этого возможно усиление мобилизации. Однако начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что это зависит от ситуации на фронте.
- По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, дополнительная мобилизация не планируется. Однако она подчеркнула, что все зависит от ситуации на фронте.
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