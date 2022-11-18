Мобилизация в Украине: какие уважительные причины для неявки в военкомат

Из-за полномасштабной войны, а затем и общей мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. После этого они должны прийти в территориальный центр комплектования (ТЦК) с рядом документов.

Однако в Украине действует также постановление Кабмина "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на сборы". Этот перечень с сентября 2022 существенно сократили.

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Уважительные причины для неявки в военкомат

Следовательно, у военнообязанного или резервиста есть перечень уважительных причин, по которым он может не являться в военкомат. Среди них:

Болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены/мужа. При этом они должны проживать вместе с военнообязанным или резервистом, а также не должно быть других близких родственников, которые могут ухаживать за ними.

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Освобождение от службы с "белым билетом"

Причина неприбытия в ТЦК и СП необходимо подтвердить официальными документами или справками.

Также отметим, что от возможного призыва не освобождаются все держатели "белых" билетов. В целом существует три категории следующих билетов:

Ограниченная пригодность. С таким билетом мужчина в мирное время не призывается на службу, только состоит на военном учете;

Временная непригодность. Гражданин непригоден к военной службе в мирное время, однако в военное ограничено годен.

Полная непригодность. С таким билетом лиц исключают из военного учета, так как они полностью непригодны к военной службе.

И только по третьей мужчины освобождаются от службы в армии полностью.

Мобилизация в Украине: последние новости

16 ноября Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации. Он продлится до февраля 2023 года.

Из-за этого возможно усиление мобилизации. Однако начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что это зависит от ситуации на фронте.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, дополнительная мобилизация не планируется. Однако она подчеркнула, что все зависит от ситуации на фронте.

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Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.