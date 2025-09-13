Адвокат пояснив, як швидко анулюють відстрочку від мобілізації у разі звільнення з роботи
- Відстрочку від мобілізації можуть скасувати протягом тижня після повідомлення роботодавцем про звільнення працівника.
- Перевірка підстав на відстрочку здійснюється протягом 5 днів, а скасування відстрочки можливе протягом 7 днів після виявлення відсутності законних підстав.
В Україні відстрочку від мобілізації можна отримати лише за наявності законних підстав. Якщо ж військовозобов’язаний змінює роботу або втрачає причину для відстрочки, її можуть скасувати у найкоротший час.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".
Що відомо про ануляцію відстрочки від армії у разі звільнення?
Юрій Айвазян пояснив, що відстрочка повинна бути скасована протягом тижня після того, як роботодавець повідомить ТЦК про звільнення працівника.
Водночас перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом 5 днів у разі:
- подання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
- видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);
- надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
- отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.
У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скасовує таку відстрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відстрочки,
– зазначив адвокат.
Тобто після перевірки даних ТЦК може скасувати відстрочку – зазвичай у строк до тижня з моменту виявлення відсутності підстав.
Що зараз відбувається з мобілізацією в Україні?
25 липня Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації. Ці документи діятимуть до 5 листопада 2025 року.
Таким чином мобілізаційні процеси в Україні тривають. Водночас у Київському ТЦК заявляють, що чоловіків, старших за 50 років, зазвичай мобілізують на тилові спеціальності: вони можуть бути водіями, логістами або тиловиками.
Водночас знижувати мобілізаційний вік в Україні наразі не планують. Тож молоді українці, віком від 18 до 24 років, можуть підписати особливий контракт із ЗСУ для служби. До речі, нещодавно стало відомо, що вперше контракт за програмою "18 – 24" підписали дівчата.
Окрім того, Кабінет Міністрів України виклав постанову, яка дозволяє чоловікам, віком від 18 до 22 років вільно перетинати кордон. Для цього потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ.