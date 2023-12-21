Чи законно залишати повістки в поштових скриньках чи дверях: що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ прокоментували, чи законними є випадки, коли повістки кидають у поштові скриньки або ж коли їх всувають у двері квартир.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що такі повістки вручають для інформування.

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Чи можна залишати повістки у поштових скриньках та у дверях

Володимир Фітьо зазначив, що ця повістка ні до чого не зобов'язує, однак інформує людину про те, що їй потрібно звернутися до свого ТЦК та СП.

Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували. В принципі вона може цю повістку просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки,

– сказав Фітьо.

Однак він підкреслив, що якщо людина не уникає оновлення своїх військово-облікових даних чи мобілізації, то вона, звичайно, з'явиться у свій ТЦК та СП після того, як побачить цю повістку. Ба більше, якщо у людини є якісь законні причини на отримання відстрочки.

До слова, також Фітьо уточнив, що "здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено", зокрема в громадських місцях.

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