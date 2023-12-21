Законно ли оставлять повестки в почтовых ящиках или дверях: что говорят в ВСУ

В ВСУ прокомментировали, законны ли случаи, когда повестки бросают в почтовые ящики или когда их засовывают в двери квартир.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что такие повестки вручают для информирования.

Смотрите также Мобилизация в Украине: что изменит электронный реестр "Оберег"

Можно ли оставлять повестки в почтовых ящиках и дверях

Владимир Фитьо отметил, что эта повестка ни к чему не обязывает, однако информирует человека о том, что ему нужно обратиться в свой ТЦК и СП.

Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали. В принципе она может эту повестку просто проигнорировать, потому что ее нужно вручать лично в руки.

– сказал Фитьо.

Однако он подчеркнул, что если человек не избегает обновления своих военно-учетных данных или мобилизации, он, конечно, появится в своем ТЦК и СП после того, как увидит эту повестку. Более того, если у человека есть какие-то законные причины на получение отсрочки.

К слову, также Фитьо уточнил, что "осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено", в том числе в общественных местах.

Планируется ли в Украине усиление мобилизации