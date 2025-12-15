Буде найближчим часом: у Міноборони пояснили, як працюватиме автоматична постановка на облік
- Міноборони планує запровадити автоматичну постановку на облік військовозобов'язаних до 2026 року.
- Впровадять шеринг електронного військово-облікового документа для передачі роботодавцю, а також працюють над цифровізацією послуг і покращенням військової підготовки.
Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов'язаних. Також буде запроваджено шеринг електронного військово-облікового документа.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового на Digital Defence Forum.
Що відомо про постановку на облік?
У Міністерстві оборони пояснили, що найближчим часом реалізують автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах.
У 2026 році у нас найближчим часом буде реалізована автоматична постановка на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі настало 18 років – ти вже автоматично став на облік,
– пояснив Берестовий.
Крім того, запровадять шеринг електронного військово-облікового документу, зокрема, щоб його можна було передати роботодавцю. Також відбувається робота по цифровізації послуг і підвищенню якості навчання базової військової підготовки (БЗВП) у навчальних центрах. Буде продовжена робота й над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку; покращення існуючих і запровадження нових відстрочок.
"Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа – будемо виходити за рамки звичного, щоб ми знали для цієї та майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця і про нього, як демобілізованого", – зазначив представник Міноборони.
Які останні новини про мобілізацію в Україні?
Народний депутат Федір Веніславський заявив, що цифра мобілізованих українських громадян до армії за останні півтора року залишається плюс-мінус стабільною.
"Приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо", – каже Веніславський.
Також відомо, що Кабмін дозволив негайне анулювання відстрочки від мобілізації для працівників критично важливих підприємств, якщо вони втрачають відповідний статус.