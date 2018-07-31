Мобільний оператор Vodafone підвищує тарифи: хто платитиме удвічі більше

З 1 серпня один із найбільших українських мобільних операторів "Vodafone Україна" підвищить власні тарифи. Зокрема, це станеться у так званих архівних тарифах для корпоративних абонентів. Таким чином, вартість абонплати для деяких абонентів зросте щонайменше удвічі.

Про це мовиться на офіційному сайті компанії.

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Відповідно до оприлюдненої інформації, оператор закриє дві лінійки тарифів: "Офіс 30+/50+/90+/150+" і "Офіс 10/20/30/40/50/80/90".

Так, абонентам з тарифом "Офіс 30+" доведеться платити 70 гривень, а для абонентів з тарифом "Офіс 50" вартість зросте навіть більше ніж удвічі, відтак вони змушеними будуть платити 110 гривень.



Нові тарифи для лінійок Vodafone "Офіс 30+/50+/90+/150+" і "Офіс 10/20/30/40/50/80/90"

Також Vodafone має намір закрити тарифи лінійок "Смарт Офіс 20/40/60/100/160/220 і Смарт Офіс 3G.

Зауважимо, що абонентам, які користувалися недорогими тарифами "Смарт Офіс 20/40/60", з 1 серпня доведеться платити дещо більше: 40 гривень, 70 гривень та 120 гривень відповідно. Натомість для абонентів з тарифами "Смарт Офіс 100/160/220" ціни зростуть в середньому на 75%.



Нові тарифи для лінійок Vodafone "Смарт Офіс 20/40/60" і "Смарт Офіс 100/160/220"

Найбільше ж підвищення абонентської плати вдарить по тих абонентах, які користувалися найдоступнішими тарифами.

Нагадаємо, весною Vodafone закрив тарифний план для препейд-абонентів Vodafone RED XS, відтак його абонентів було переведено на більш дорогі тарифні плани.