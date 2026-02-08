Різке похолодання насувається в Україну: коли відчутно знизиться температура

Наразі погода в Україні стала дещо комфортнішою, у порівнянні з нещодавніми морозами. Утім, наступного тижня похолодання повернеться, невдовзі очікується зниження температурних показників.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Погодні "гойдалки" зі снігом та дощем: якою буде погода в Україні на вихідних

Коли почнеться похолодання?

За даними синоптиків, у північних та більшості центральних областей впродовж 8 лютого температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів морозу протягом доби. В інших регіонах буде від 5 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У денні години на Закарпатті та крайньому півдні країни стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. У частині областей випаде помірний сніг, лише у північних та центральних областях він буде незначним.

Але, згідно з прогнозом, вже в період з 9 по 10 лютого очікується припинення опадів, яке супроводжуватиметься відчутним зниженням температурних показників. Зазначається, що у ці дні вони впадуть на 5 – 10 градусів.

Якою буде погода найближчими днями?