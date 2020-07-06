Київ знову втрачає тонни води – 5 липня і вже втретє з березня прорвало теплотрасу на шляхопроводі Патона. Очевидці публікують у соцмережах відео "водоспаду" під "втомленим" мостом.

На мосту Патона в Києві прорвало трубопровід

Про прорив трубопроводу у неділю, 5 липня, на мості Патона у Києві розповіли у фейсбуці спільноти "Київ Оперативний".

Нагадаємо, у травні У Києві на дорозі утворився гейзер: відео фонтану у середмісті

Крім того, очевидці публікують у соцмережах відео, як вода "фонтаном" та "водоспадом" потужним потоком витікає у Дніпро. Вони викликали на місце інциденту надзвичайників.

"Щось ремонтували – ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу", – мовиться у дописі "Києва Оперативного". Мережу під мостом Патона, нагадаємо, запустили в експлуатацію 58 років тому – у 1962 році.

Видання TK Media додає, що прорив міг статися через випробування, які здійснювало "Київтеплоенерго" – фахівці шукали слабкі місця трубопроводу.

Прорив теплотраси на мосту Патона: відео з соцмереж

Тем временем, Виталий Кличко запустил новый фонтан для киевлян на мосту Патона. pic.twitter.com/NHquqSbKnL — what is love (@potemkovskiy1) July 5, 2020

В Киеве очередной мост устал,в этот раз мост Патона pic.twitter.com/pFOsXA9tV9 — ?????????? (@Stomato22786633) July 5, 2020

Прорив на Патона стався не вперше

3 березня через прорив трубопроводу сотні будинків на Русанівці та Березняках майже добу були без тепла і гарячої води.

А 24 червня для ліквідації прориву теплотраси на Патона довелося залучати верхолазів.

На мосту Патона вкотре прорвало теплотрасу: дивіться розташування на карті