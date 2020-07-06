На мості Патона в Києві втретє за пів року прорвало трубопровід: відео
Київ знову втрачає тонни води – 5 липня і вже втретє з березня прорвало теплотрасу на шляхопроводі Патона. Очевидці публікують у соцмережах відео "водоспаду" під "втомленим" мостом.
На мосту Патона в Києві прорвало трубопровід
Про прорив трубопроводу у неділю, 5 липня, на мості Патона у Києві розповіли у фейсбуці спільноти "Київ Оперативний".
Нагадаємо, у травні У Києві на дорозі утворився гейзер: відео фонтану у середмісті
Крім того, очевидці публікують у соцмережах відео, як вода "фонтаном" та "водоспадом" потужним потоком витікає у Дніпро. Вони викликали на місце інциденту надзвичайників.
"Щось ремонтували – ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу", – мовиться у дописі "Києва Оперативного". Мережу під мостом Патона, нагадаємо, запустили в експлуатацію 58 років тому – у 1962 році.
Видання TK Media додає, що прорив міг статися через випробування, які здійснювало "Київтеплоенерго" – фахівці шукали слабкі місця трубопроводу.
Прорив теплотраси на мосту Патона: відео з соцмереж
Прорив на Патона стався не вперше
- 3 березня через прорив трубопроводу сотні будинків на Русанівці та Березняках майже добу були без тепла і гарячої води.
- А 24 червня для ліквідації прориву теплотраси на Патона довелося залучати верхолазів.
На мосту Патона вкотре прорвало теплотрасу: дивіться розташування на карті