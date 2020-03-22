Моторошна ДТП у Києві: Audi протаранила маршрутний автобус – фото, відео

У Києві 21 березня на вулиці Лобановського сталася аварія за участю Audi та столичного маршрутного автобусу. Є постраждалий.

Аварія сталася пізно ввечері, повідомляє пресслужба ДСНС у місті Києві.

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За даними очевидців, 28-річного водія Audi рятувальники ДСНС витягували із розтрощеної машини. У результаті зіткнення його затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

Наразі відомо, що чоловік перебуває у реанімації.

Дивіться відео з місця ДТП у Києві на вулиці Лобановського:

Аварія за участю Audi і автобуса / Фото dtp.kiev.ua