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      Моторошна ДТП у Києві: Audi протаранила маршрутний автобус – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Страшна ДТП у Києві / dtp.kiev.ua

      У Києві 21 березня на вулиці Лобановського сталася аварія за участю Audi та столичного маршрутного автобусу. Є постраждалий.

      Аварія сталася пізно ввечері, повідомляє пресслужба ДСНС у місті Києві.

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      За даними очевидців, 28-річного водія Audi рятувальники ДСНС витягували із розтрощеної машини. У результаті зіткнення його затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

      Наразі відомо, що чоловік перебуває у реанімації.

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві на вулиці Лобановського:

       

      Аварія за участю Audi і автобуса / Фото dtp.kiev.ua

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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