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Моторошне вбивство у Києві: поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті

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У Києві поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті
У Києві поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті / Ілюстративне фото

У Києві розшукали зниклу 16-річну дівчину, яка була жителькою Закарпатської області. Поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. 

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До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сестра пішла з дому та не повернулася. Співробітники поліції негайно відреагували та розпочали невідкладні дії з пошуку дівчини.

Близько третьої години ночі поліцейські у лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло потерпілої зі слідами насильницької смерті. Це – 16 річна жителька Закарпатської області,
– йдеться у повідомленні поліції. 

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час правоохоронці вживають необхідних заходів, аби встановити причетних до тяжкого злочину осіб. Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Досудове розслідування триває.

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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