Мотоцикліст розстріляв водія автобуса у Києві: з'явилось відео резонансного конфлікту
У мережі з'явилось відео з камер відеоспостереження, яким вдалось зафіксувати конфлікт, який переріс у стрілянину між мотоциклістом та водієм автобуса у Києві.
Відео оприлюднено на Facebook-сторінці спільноти "Київ Оперативний".
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Інцидент стався приблизно опівдні 16 серпня на вулиці Щербаківського у Києві.
Мотоцикліст та водій рейсового автобуса не поділили між собою дорогу і словесна перепалка спершу переросла у сутичку, а пізніше у стрілянину.
На відео видно, як байкер зупиняється просто перед автобусом, підходить до кабіни водія і починає з'ясовувати з ним стосунки.
Водій автобуса виходить з транспорту і вони з байкером починають битись та штовхатись. Очевидці зупиняються, щоб дізнатись, що трапилось, дехто навіть намагається розборонити горе-забіяк.
У поліції підтвердили, що мотоцикліст стріляв у водія автобуса із травматичної зброї і випустив у нього приблизно 10 куль.