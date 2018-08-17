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Мотоцикліст розстріляв водія автобуса у Києві: з'явилось відео резонансного конфлікту

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Конфлікт між мотоциклістом і водієм автобуса у Києві
Конфлікт між мотоциклістом і водієм автобуса у Києві / Кадр з відео

У мережі з'явилось відео з камер відеоспостереження, яким вдалось зафіксувати конфлікт, який переріс у стрілянину між мотоциклістом та водієм автобуса у Києві.

Відео оприлюднено на Facebook-сторінці спільноти "Київ Оперативний".

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Інцидент стався приблизно опівдні 16 серпня на вулиці Щербаківського у Києві.

Мотоцикліст та водій рейсового автобуса не поділили між собою дорогу і словесна перепалка спершу переросла у сутичку, а пізніше у стрілянину.

На відео видно, як байкер зупиняється просто перед автобусом, підходить до кабіни водія і починає з'ясовувати з ним стосунки.

Водій автобуса виходить з транспорту і вони з байкером починають битись та штовхатись. Очевидці зупиняються, щоб дізнатись, що трапилось, дехто навіть намагається розборонити горе-забіяк.

У поліції підтвердили, що мотоцикліст стріляв у водія автобуса із травматичної зброї і випустив у нього приблизно 10 куль.

Теги: Новини України Кримінальні новини Сутички Новини Києва Зброя Розслідування
Джерело: 24 Канал
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