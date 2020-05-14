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Може, краще сталеве: на "мості Кличка" знову тріснуло скло – фото

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На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло
На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло / prm.ua

На пішохідно-велосипедному мості через Володимирський узвіз знову не витримало скло. У соціальних мережах вже жартують, що скло – це, звісно, красиво, але з металу воно було б якось надійніше.

Про новий неприємний випадок на "мосту Кличка" повідомляє новинний портал "Київ оперативний".

Раніше "Міст Кличка" втомився надзвичайно швидко – тріснуло ще одне скло: відео

Може, нафіг те скло? І краще металеве щось встановити?
– іронізує автор публікації.

міст Кличка, тріснуло скло
На "мосту Кличка" знову тріснуло скло / фото "Київ оперативний"

У коментарях до допису пропонують, щоб мер Києва замість бракованих тестів на коронавірус закупляв у китайців скло, з якого вони роблять мости.

Крім того, там припускають, що при встановленні моста було порушено технологію. Мовляв, скло не може так часто тріскати.

Що відомо про "міст Кличка"?Це великий пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві. "Кличковим мостом" його називають, оскільки його за своєї каденції встановив нинішній мер Києва. Для Віталія Кличка саме цей міст є найбільшою гордістю на посаді мери.

Слід зазначити, що через скляні конструкції міст й справді виглядає дещо незвично та красиво. Водночас це ж скло дуже часто тріскає, що стає причиною для жартів у соціальних мережах.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Міст Кличка Новини Києва Новини України
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