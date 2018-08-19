Музей на Поштовій підтопило через зливу
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Друга потужна злива у Києві затопила територію археологічних розкопок на Поштовій.
Дощі можуть серйозно пошкодити старовинності, пишуть активісти, що опікуються майбутнім музеєм.
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На місці комунальники відкачали воду, однак там залишилося чимало ушкоджень. На час робіт екскурсії підземеллям призупинили.
Працівники комунального підприємства відкачують воду у підземеллі Поштової площі. Залило розкопки більше, ніж під час прориву магістральної труби водопроводу. Так само сильно заливало минулої осені,
– зазначила активістка Анабелла Моріна.
Нагадаємо, шо два тижні тому Поштову вже топило, тоді там прорвало водогін.
Джерело: 24 канал
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