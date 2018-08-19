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Музей на Поштовій підтопило через зливу

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Затопило музей
Затопило музей / www.facebook.com/annabella.morina

Друга потужна злива у Києві затопила територію археологічних розкопок на Поштовій.

Дощі можуть серйозно пошкодити старовинності, пишуть активісти, що опікуються майбутнім музеєм.

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На місці комунальники відкачали воду, однак там залишилося чимало ушкоджень. На час робіт екскурсії підземеллям призупинили.

Працівники комунального підприємства відкачують воду у підземеллі Поштової площі. Залило розкопки більше, ніж під час прориву магістральної труби водопроводу. Так само сильно заливало минулої осені,
– зазначила активістка Анабелла Моріна.

 Нагадаємо, шо два тижні тому Поштову вже топило, тоді там прорвало водогін.

Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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