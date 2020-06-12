Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. На 2020 рік МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

МВФ оновив прогноз на курс у 2020 році

Погіршення прогнозу щодо курсу гривні до долара зафіксували в даних меморандуму України з МВФ.

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Відповідно до інформації у тексті меморандуму, номінальний ВВП України у 2020 році залишиться на рівні 130,3 мільярда доларів. У гривнях цей показник становитиме – 3 908 мільярдів гривень. Це означає, що організація закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Який курс фонд прогнозує на 2021 – 2025 роки

у 2021 році фонд очікує курс на рівні 28,9 гривні за долар;

році фонд очікує курс на рівні 28,9 гривні за долар; у 2022 – на рівні 28,6 гривні за долар;

– на рівні 28,6 гривні за долар; у наступні три роки курс закладають стабільний – 28,7 гривні за долар.

Зверніть увагу! У жовтні 2019 року МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Тоді фонд очікував у 2020 році курс 27, 72 гривні за долар. Та падіння вартості гривні на 3 копійки кожного року до 2025.

Що відомо про курс гривні до долара в Україні

Раніше курс на рівні 30 гривень за долар у 2020 році прогнозував й український уряд.

На основі цього курсу розрахували доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів та митних зборів.

На 12 червня НБУ встановив офіційний курс: за долар потрібно віддати 26 гривень 59 копійок.

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