МВФ переглянув курс гривні до долара на 2020 – 2025 роки: який прогноз тепер
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. На 2020 рік МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.
МВФ оновив прогноз на курс у 2020 році
Погіршення прогнозу щодо курсу гривні до долара зафіксували в даних меморандуму України з МВФ.
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Відповідно до інформації у тексті меморандуму, номінальний ВВП України у 2020 році залишиться на рівні 130,3 мільярда доларів. У гривнях цей показник становитиме – 3 908 мільярдів гривень. Це означає, що організація закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.
Який курс фонд прогнозує на 2021 – 2025 роки
- у 2021 році фонд очікує курс на рівні 28,9 гривні за долар;
- у 2022 – на рівні 28,6 гривні за долар;
- у наступні три роки курс закладають стабільний – 28,7 гривні за долар.
Зверніть увагу! У жовтні 2019 року МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Тоді фонд очікував у 2020 році курс 27, 72 гривні за долар. Та падіння вартості гривні на 3 копійки кожного року до 2025.
Що відомо про курс гривні до долара в Україні
- Раніше курс на рівні 30 гривень за долар у 2020 році прогнозував й український уряд.
- На основі цього курсу розрахували доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів та митних зборів.
- На 12 червня НБУ встановив офіційний курс: за долар потрібно віддати 26 гривень 59 копійок.
МВФ затвердив меморандум з Україною: деталі
- Міжнародний валютний фонд 10 червня затвердив фінансовий меморандум з Україною.
- Мова йде про умови 18-місячної програми stand-by. Згідно з документом, Україна отримає 5 мільярдів доларів.
- Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 мільярда доларів заплановані ще чотири етапи перегляду програми.