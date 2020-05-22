МВФ та Україна домовилися про кредит на 5 мільярдів доларів

5 мільярдів доларів на 18 місяців – такі умови нової програми співпраці України та МВФ. Перший транш можна очікувати до кінця травня, якщо керівництво та виконком Фонду оперативно підпишуть домовленості.

Про узгоджений попередній текст угоди ("staff level agreement") нової програми Stand By України та МВФ повідомила пресслужба Фонду на офіційному сайті 21 травня.

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Домовленість є, її ще мають підписати, але це справа тижнів

У повідомленні не мовиться про жодні додаткові умови – домовленість лише повинні підписати керівники МВФ та його виконавчий комітет. Зробити це обіцяють "найближчими тижнями".

За умовами програми, Україна має отримати 5 мільярдів доларів на 18 місяців

Глава місії МВФ в Україні Іванна Владкова Голлар наголосила, що ці гроші повинні піти на підтримку платіжного балансу (простіше кажучи, на виплату інших кредитів, які вже брали раніше) та підтримку держбюджету.

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На це розраховують у Міжнародному валютному фонді.

У перекладі з "дипломатичної мови", це фактично натяк на те, що домовленостей про кращу програму – на довший термін, на більшу суму і на менші відсотки – не вдалося досягти не через Україну, і не через Фонд, а через коронавірус.

Раніше, нагадаємо, тривалий час мовилося про програму кредитування на три роки та на суму від 5,5 до 8 або й 10 мільярдів доларів.

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Додамо, що буквально напередодні ввечері Президент України Володимир Зеленський підписав закони про банківську діяльність (так званий "антиколомойський") і про поправки до Податкового кодексу.

Фактично, цим він виконав останні попередні умови які висували з боку МВФ для відкриття нової програми кредитування.