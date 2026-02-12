"Запасіться водою і продуктами": до чого варто бути готовими найближчим часом
- МВС України рекомендує зробити запаси води, продуктів, медикаментів та підготувати "тривожну валізу".
- Українцям радять слідкувати за повідомленнями влади, заряджати пристрої та обмежити перебування на вулиці без потреби.
На тлі регулярних обстрілів енергетичної та водної інфраструктури українцям радять підготуватися до можливого погіршення ситуації та зробити вдома необхідні запаси.
Відповідні рекомендації МВС України оприлюднило у своїх соцмережах.
Що варто зробити кожному українцю?
Передусім українцям радять зробити запаси води – орієнтовно 3 літри питної та 11 – 12 літрів технічної на добу на одну людину, а також продуктів тривалого зберігання й необхідних медикаментів.
Рекомендується підготувати й "тривожну валізу" з документами, засобами гігієни, теплим одягом, аптечкою, базовими засобами обігріву та достатньою кількістю готівки.
Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу,
– йдеться в дописі МВС.
У відомстві також закликали українців підготуватися до посилених заходів безпеки: слідкувати за повідомленнями влади, тримати пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби.
Важливо! Якщо мобільник зв'язок відсутній, МВС закликало підключатися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.
Яка зараз ситуація в енергетиці?
У ніч на 12 лютого противник знову атакував об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області. За словами ДТЕК, руйнування значні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Тим часом у Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через складну ситуацію в енергетиці після ворожих атак. Місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення до проєкту СвітлоДім.
Найближчими тижнями швейцарські компанії постачатимуть в Україну високопродуктивні генератори та енергетичні модулі. Берн схвалив допомогу з граничною вартістю до 32 мільйонів швейцарських франків.