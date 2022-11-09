Чергова димова завіса, – МЗС про чергову готовність Росії вести переговори з Україною

9 листопада речниця МЗС Росії Марія Захарова знову заговорила, що Росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням поточних реалій". Однак є привід вважати, що це не більше, ніж чергова "димова завіса" окупантів.

На це є низка причин, зокрема й черговий запуск ракет по Україні. Про це повідомило джерело в МЗС України 24 каналу.

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Росія не готова сідати за стіл переговорів на умовах України

Не варто обманювати себе надіями, що росіяни раптово визнали поразку, скасовують всі незаконні рішення на окупованих територіях, оголосили виведення своїх військ з усієї території України та розпочинають виплату компенсацій. Навіть у самому зверненні Захарової про це – ні слова.

Натомість цитуються чергові "ми завжди відкриті до переговорів", "ми ніколи від них не відмовлялися", "ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент". А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні,

– повідомило джерело 24 каналу.

Заява МЗС Росії – димова завіса

Зауважимо, що російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. Ціль цих перемовин – спинити наступ ЗСУ, а не відновити мир. Росія лише імітує готовність до діалогу, адже таким чином сподівається виграти час, аби:

перегрупувати підрозділи,

підготувати нещодавно мобілізованих росіян,

вирішити питання нестачі озброєння,

усунути недоліки логістики.

Після того, як усе це вона зробила б, то з новими силами поновила хвилі агресії. Зауважимо, що саме таким чином вона уже діяла на початку вторгнення у 2014–2015 роках.

Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства,

– зазначили в МЗС.

Також в МЗС України підкреслили, що ми неодноразово з початку повномасштабного вторгнення пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зупинити війну завдяки дипломатії, а не військовим шляхом. Однак натомість завжди отримували або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців.

Пропозиції перемовин: хронологія подій

На початку повномасштабної війни президент країни-агресорки навіть не хотів домовлятися з українською владою. Він був впевнений, що зможе захопити Україну за пару днів чи тижнів. Ба більше, у лютому він під впливом власних фантазій звернувся до військових України, щоб ті повалили чинну владу та домовлялися з Путіним окремо.

Через декілька тижнів українська та російська делегація таки сіла за стіл переговорів у Туреччині. Україна пропонувала своє бачення завершення війни, однак в Кремлі проігнорували це.

Згодом, наприкінці травня, українська влада знову погодилася на перемовини з окупантами. Однак цього разу за умови, що Кремль відведе свої війська на позиції 23 лютого 2022 року. У Росії знову не бажали чути про мирні переговори з Києвом та сипали ультиматумами.

Коли ж літом захисники України почали переламувати хід війни, Росія раптово сама стала відчайдушно шукати перемовин, однак традиційно мовою ультиматумів. Однак тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори можливі лише коли Росія звільнить окуповані території.

Натомість у вересні Путін вирішив піти на суттєву ескалацію: він не лише оголосив часткову мобілізацію для війни в Україні, а й оголосив про референдуми на тимчасово окупованих територіях, які, звісно ж, були проведені зі всіма можливими порушеннями та "показали" ледь 100% бажання українців доєднатися до Росії. Після оголошення анексії територій, де пройшов псевдореферендум, Президент України заявив, що офіційно відмовляється від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін.

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