Очередной дымовой занавес, – МИД об очередной готовности России вести переговоры с Украиной

9 ноября спикер МИД России Мария Захарова вновь заговорила, что Россия готова к переговорам с Украиной "с учетом текущих реалий". Однако есть повод считать, что это не больше, чем очередной "дымовой занавес" оккупантов.

На это ряд причин, в том числе и очередной запуск ракет по Украине. Об этом сообщил источник в МИД Украины 24 канала.

Больше об этом Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной: затравили даже свои

Россия не готова садиться за стол переговоров на условиях Украины

Не стоит обманывать себя надеждами, что россияне внезапно признали поражение, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях, объявили вывод своих войск со всей территории Украины и начинают выплату компенсаций. Даже в самом обращении Захаровой об этом – ни слова.

В свою очередь, цитируются очередные "мы всегда открыты к переговорам", "мы никогда от них не отказывались", "мы готовы вести переговоры с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент". А параллельно на телефон приходит новое уведомление о воздушной тревоге из-за запуска российских ракет по Украине,

– сообщил источник 24 канала.

Заявление МИД России – дымовой занавес

Заметим, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах всякий раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. Цель этих переговоров – остановить наступление ВСУ, а не восстановить мир. Россия лишь имитирует готовность к диалогу, ведь таким образом надеется выиграть время, чтобы:

перегруппировать подразделения,

подготовить недавно мобилизованных россиян,

решить вопрос нехватки вооружения,

устранить недостатки логистики.

После того, как все это она сделала, с новыми силами возобновила волны агрессии. Отметим, что именно таким образом, она уже действовала в начале вторжения в 2014–2015 годах.

Те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских граждан, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия,

– отметили в МИД.

Также в МИДе Украины подчеркнули, что мы неоднократно с начала полномасштабного вторжения предлагали сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну благодаря дипломатии, а не военным путем. Однако всегда получали либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев.

Предложения переговоров: хронология событий

В начале полномасштабной войны президент страны-агрессора даже не хотел договариваться с украинскими властями. Он был уверен, что сможет захватить Украину через пару дней или недель. Более того, в феврале он под влиянием собственных фантазий обратился к военным Украины, чтобы те свергли действующую власть и договаривались с Путиным отдельно.

Через несколько недель украинская и российская делегация села за стол переговоров в Турции. Украина предлагала свое видение завершения войны, однако в Кремле это проигнорировали.

Впоследствии, в конце мая, украинские власти снова согласились на переговоры с оккупантами. Однако в этот раз при условии, что Кремль отведет свои войска на позиции 23 февраля 2022 года. В России снова не желали слышать о мирных переговорах с Киевом и сыпали ультиматумами.

Когда же летом защитники Украины начали переламывать ход войны, Россия внезапно сама стала отчаянно искать переговоры, однако традиционно на языке ультиматумов. Однако тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры возможны только когда Россия освободит оккупированные территории.

В сентябре Путин решил пойти на существенную эскалацию: он не только объявил частичную мобилизацию для войны в Украине, но и объявил о референдумах на временно оккупированных территориях, которые, конечно же, были проведены со всеми возможными нарушениями и "показали" едва 100% желания украинцев присоединиться к России После объявления аннексии территорий, где прошел псевдореферендум, Президент Украины заявил, что официально отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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