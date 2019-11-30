На державний "Ощадбанк" очікують зміни: що вони передбачають
З липня 2020 року державний "Ощадбанк" планують перевести до Єдиної системи гарантування вкладів.
Як пояснила експертка з банківської діяльності Вікторія Страхова у коментарі 24 каналу, це означає, що банк платитиме внески, як і решта банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Крім того, за новими депозитними договорами гарантуватимуть в межах 200 тисяч гривень, як в усіх банках. Наразі ж "Ощадбанк" залишається єдиний банком, який гарантує всю суму вкладу у випадку банкрутства.
Сьогодні "Ощадбанк" очолює Андрій Пишний. На початку серпня Наглядова рада фінустанови продовжила його повноваження ще на 5 років.
До слова, наприкінці вересня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги семи українських банків. До цього списку входить і "Ощадбанк".
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Що таке Фонд гарантування вкладів фізичних осіб? Це установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті отримання прибутку.
Основною метою діяльності Фонду є захист прав і законних інтересів вкладників банків. Також він забезпечує функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Директор-розпорядник Фонду – Світлана Рекрут. Отримала вона цю посаду 18 липня.