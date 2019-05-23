13:57
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На ділянці нардепа в історичній місцевості Києва незаконно будують висотку: фото

      812 Читать новость на русском
      Віктор Король і будівництво багатоповерхівки на його ділянці у Києві
      Віктор Король і будівництво багатоповерхівки на його ділянці у Києві / Колаж УНІАН/Слідство.Інфо

      На Батиєвій горі у Києві на земельній ділянці, яка належить чинному народному депутату від "Блоку Петра Порошенка", генералу міліції першого рангу у відставці Вікторові Королю, зводять багатоповерхівку.

      Хто такий Віктор Король?Йому 71 рік. На початку 90-х Король керував Головним управлінням карного розшуку МВС, був начальником кримінальної міліції, а пізніше очолював податкову міліцію України.

      Є генералом міліції першого рангу у відставці й народним депутатом 4-х скликань.

      У Верховну Раду 8-го скликання потрапив за списком "Блоку Петра Порошенка" і є головою підкомітету з питань діяльності органів внутрішніх справ, податкової міліції та інших правоохоронних органів профільного комітету з питань діяльності правоохоронних органів.

      Дивіться також: Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат

      Як з'ясувало "Слідство.Інфо", офіційно Віктор Король не є підприємцем, а от його дружина займається бізнесом разом з помічником нардепа Валерієм Чинушем.

      Віктор Король Верховна Рада
      Нардеп Віктор Король у Верховній Раді//Фото: pogliad.ua

      В декларації про доходи нардеп з-поміж іншої нерухомості вказує земельну ділянку у Києві площею майже 10 соток (949 метрів квадратних), яку у травні 2010-го набув у власність за майже 285 тисяч гривень.

      У 2016-му ділянка була передана під забудову компанії "Платинум Холл". За даними журналістів, компанією Іяніна Горбатюк, яка є донькою Короля.

      Що відомо про забудову ділянки?

      Батиєва гора у Києві є історичною місцевістю.

      Згідно з Генпланом міста, ця земля належить до "житлової садибної забудови" й зводити споруди, вищі за 4 поверхи, тут не можна.

      Фахівці зауважують, що, крім загрози зсувів, будівництво висотки в цій місцевості тягне за собою ще низку порушень. Наприклад, не зрозуміло, де будуть передбачені місця для смітників, паркування і дитячі майданчики.

      На світлинах з місця будівництва, видно, що на ділянці зводять висотку, у якій вже збудовано щонайменше 5 поверхів.

      Будівництво висотки на ділянці нардепа Короля у Києві: дивіться фото

       

       

      Батиєва гора у Києві розташована неподалік від Протасового Яру – читайте більше, що відомо про скандал навколо забудови цієї місцевості у матеріалі "Забудова Протасового Яру у Києві: що про це треба знати".

      Читайте також:
      blog_ava
      Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
      сьогодні
      9624
      Теги: Верховна Рада Новини Києва Новини нерухомості України Скандальні забудови Розслідування Блок Петра Порошенка Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сьогодні , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 466
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:53 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      68058
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 11:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      411
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 749
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 4275
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук