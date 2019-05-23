На ділянці нардепа в історичній місцевості Києва незаконно будують висотку: фото

На Батиєвій горі у Києві на земельній ділянці, яка належить чинному народному депутату від "Блоку Петра Порошенка", генералу міліції першого рангу у відставці Вікторові Королю, зводять багатоповерхівку.

Хто такий Віктор Король?Йому 71 рік. На початку 90-х Король керував Головним управлінням карного розшуку МВС, був начальником кримінальної міліції, а пізніше очолював податкову міліцію України.



Є генералом міліції першого рангу у відставці й народним депутатом 4-х скликань.



У Верховну Раду 8-го скликання потрапив за списком "Блоку Петра Порошенка" і є головою підкомітету з питань діяльності органів внутрішніх справ, податкової міліції та інших правоохоронних органів профільного комітету з питань діяльності правоохоронних органів.

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Як з'ясувало "Слідство.Інфо", офіційно Віктор Король не є підприємцем, а от його дружина займається бізнесом разом з помічником нардепа Валерієм Чинушем.



Нардеп Віктор Король у Верховній Раді//Фото: pogliad.ua

В декларації про доходи нардеп з-поміж іншої нерухомості вказує земельну ділянку у Києві площею майже 10 соток (949 метрів квадратних), яку у травні 2010-го набув у власність за майже 285 тисяч гривень.

У 2016-му ділянка була передана під забудову компанії "Платинум Холл". За даними журналістів, компанією Іяніна Горбатюк, яка є донькою Короля.

Що відомо про забудову ділянки?

Батиєва гора у Києві є історичною місцевістю.

Згідно з Генпланом міста, ця земля належить до "житлової садибної забудови" й зводити споруди, вищі за 4 поверхи, тут не можна.

Фахівці зауважують, що, крім загрози зсувів, будівництво висотки в цій місцевості тягне за собою ще низку порушень. Наприклад, не зрозуміло, де будуть передбачені місця для смітників, паркування і дитячі майданчики.

На світлинах з місця будівництва, видно, що на ділянці зводять висотку, у якій вже збудовано щонайменше 5 поверхів.

Будівництво висотки на ділянці нардепа Короля у Києві: дивіться фото

Батиєва гора у Києві розташована неподалік від Протасового Яру – читайте більше, що відомо про скандал навколо забудови цієї місцевості у матеріалі "Забудова Протасового Яру у Києві: що про це треба знати".