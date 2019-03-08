На Донбасі загинув молодий український воїн з Львівщини: коли відбудеться прощання

В зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув лейтенант Слобода Богдан. 8 березня, у Львові прощаються із героєм, який отримав смертельні поранення у зоні бойових дій на Донбасі.

Прощання з героєм триватиме до 14:00 в Гарнізонному храмі святого Петра та Павла, що на вулиці Театральній. повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

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Парастас відбудеться 8 березня о 20:00 в храмі святих апостолів Петра і Павла у Новояворівську. 9 березня о 12:00 відбудеться чин похорону в храмі. Богдана поховаютьна кладовищі в селищі Шкло.

Що відомо про Богдана Слободу? Український воїн навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня. У 2014 році він пішов навчатися в Національну Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вже після закінчення – призваний за контрактом Яворівсько - Мостиським РВК в 128 гірсько-штурмову бригаду. Богдан отримав кульові поранення 6 березня на окупованому Донбасі.