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      На хабарі спіймали голову райдержадміністрації на Львівщині: фото

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      На хабарі спіймали голову Радехівської райдержадміністрації
      На хабарі спіймали голову Радехівської райдержадміністрації / Прес-служба Нацполіції України

      У п’ятницю, 2 листопада, поліція спіймала голову Радехівської райдержадміністрації Львівщини Тараса Калиту під час отримання хабара у розмірі 800 доларів. Він організував злочинну схему із систематичного вимагання і отримання хабарів за вирішення земельних питань.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

      Видання ZIK з посиланням на поліцію повідомляє, що затриманим на хабарі чиновником є Тарас Калита.

      Читайте також: У Києві на хабарі затримали чиновника "Укравтодору"

      Хабар корупція Львівщина голова РДА Рахехів
      Затримання голови Радехівської РДА

      У цьому випадку посадовець вимагав від підприємця 1 тисячу доларів за сприяння у схваленні на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки на підзвітній йому території.

      Окрім того, чиновник обіцяв забезпечити подальше підписання договору оренди вказаної ділянки терміном на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива.

      Хабар корупція Львівська область Радехів РДА
      Хабар, який отримав чиновник з Радехівщини

      У поліції уточнили, що кошти голова РДА отримував у два етапи: 200 доларів – за винесення вказаного питання на розгляд сесії райради та 800 доларів – за підписання договору оренди.

      Теги: Новини України Новини Львова Корупція Хабар Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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