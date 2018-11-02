На хабарі спіймали голову райдержадміністрації на Львівщині: фото

У п’ятницю, 2 листопада, поліція спіймала голову Радехівської райдержадміністрації Львівщини Тараса Калиту під час отримання хабара у розмірі 800 доларів. Він організував злочинну схему із систематичного вимагання і отримання хабарів за вирішення земельних питань.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Видання ZIK з посиланням на поліцію повідомляє, що затриманим на хабарі чиновником є Тарас Калита.

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Затримання голови Радехівської РДА

У цьому випадку посадовець вимагав від підприємця 1 тисячу доларів за сприяння у схваленні на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки на підзвітній йому території.

Окрім того, чиновник обіцяв забезпечити подальше підписання договору оренди вказаної ділянки терміном на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива.



Хабар, який отримав чиновник з Радехівщини

У поліції уточнили, що кошти голова РДА отримував у два етапи: 200 доларів – за винесення вказаного питання на розгляд сесії райради та 800 доларів – за підписання договору оренди.