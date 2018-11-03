На хабарі спіймали керівника одного з університетів Львова

Працівники СБУ викрили на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Чоловіка затримали поблизу навчального закладу під час отримання всієї суми хабара.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби з’ясували, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій з Херсонщини 84 тисячі гривень за працевлаштування в університеті.

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За цим фактом правоохоронці розслідують справу за статтею "Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище".

Вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.