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      На Івана Купала у Києві влаштували справжні гуляння: видовищні фото та відео

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      Свято Івана Купала
      Свято Івана Купала / Фото Олени Умрихіної

      Свято Івана Купала – це своєрідний гібрид язичницького свята на честь божества родючості Купала, та релігійного – у спомин про Іоанна Хрестителя. У Києві в етнопарку "Мамаєва Слобода" зібралися люди, аби відзначити гуляннями купалівські день та ніч.

      Почали забави із кривого танцю – це традиційний хоровод під супровід обрядових пісень.

      Читайте також: 6 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

      На центральному майдані приготували велике багаття. За народною традицією, його перестрибують пари, аби перевірити міцність стосунків. До слова, якщо боїтеся вогню, можна стрибати і через глечик з кропивою. 

      івана купала мамаєва слобода
      Свято Купала неможливо уявити без вогнища

      Відео: гуляння на Івана Купала в "Мамаєвій Слободі"

      Крім того, люди плели вінки з польових квітів. Вважається, у цю ніч трави набувають цілющих властивостей. А в лісі, за легендою, можна навіть знайти магічну квітку папороті.

      мамаєва слобода івана купала
      Також у парку людей вчили плести вінки

      мамаєва слобода івана купала
      І ось яка краса з цього вийшла

      А ще у це свято, звісно, ворожать на долю.

      Якщо віночок поплив і добряче поплив, то, мабуть, десь далеко заміж піде. Якщо до берега пристав, в цьому році сидітиме вдома. Якщо потонув, не дай Боже, то треба стерегтися і слідкувати за здоров'ям,
      – розповіла фольклористка парку "Мамаєва Слобода" Юлія Куліненко.

      Відео: журналістка 24 каналу побувала на святі Івана Купала в Києві

      що відомо про свято Івана купала:
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      Теги: Новини України Новини Києва Традиції
      Джерело: 24 канал
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