На Івана Купала у Києві влаштували справжні гуляння: видовищні фото та відео

Свято Івана Купала – це своєрідний гібрид язичницького свята на честь божества родючості Купала, та релігійного – у спомин про Іоанна Хрестителя. У Києві в етнопарку "Мамаєва Слобода" зібралися люди, аби відзначити гуляннями купалівські день та ніч.

Почали забави із кривого танцю – це традиційний хоровод під супровід обрядових пісень.

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На центральному майдані приготували велике багаття. За народною традицією, його перестрибують пари, аби перевірити міцність стосунків. До слова, якщо боїтеся вогню, можна стрибати і через глечик з кропивою.



Свято Купала неможливо уявити без вогнища

Відео: гуляння на Івана Купала в "Мамаєвій Слободі"

Крім того, люди плели вінки з польових квітів. Вважається, у цю ніч трави набувають цілющих властивостей. А в лісі, за легендою, можна навіть знайти магічну квітку папороті.



Також у парку людей вчили плести вінки



І ось яка краса з цього вийшла

А ще у це свято, звісно, ворожать на долю.

Якщо віночок поплив і добряче поплив, то, мабуть, десь далеко заміж піде. Якщо до берега пристав, в цьому році сидітиме вдома. Якщо потонув, не дай Боже, то треба стерегтися і слідкувати за здоров'ям,

– розповіла фольклористка парку "Мамаєва Слобода" Юлія Куліненко.

Відео: журналістка 24 каналу побувала на святі Івана Купала в Києві