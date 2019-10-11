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      На Київщині автомобіль збив дитину просто на пішохідному переході: моторошне відео

      930 Читать новость на русском
      ДТП на Київщині
      ДТП на Київщині / tsn.ua

      У селі Білогородка, що на Київщині, сталося жахливе ДТП. Водій легкового автомобіля на пішохідному переході збив 9-річну дівчинку, яка переходила дорогу.

      На відео, що правоохоронці вилучили з камер спостереження видно, як дівчинка тривалий час стояла на тротуарі, аби перейти дорогу. Однак, жодна з автівок не хотіла пропускати школярку.

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      Зрештою вона вирішила перебігти пішохідний перехід, бо їй здалося, що авто що наближається ще далеко. Однак не встигла. Водій легковика мчав на такій швидкості та навіть не загальмував перед переходом, що збив школярку.

      Аварія на Київщині
      Момент ДТП

      Відео моменту аварії з камер спостереження опублікувала поліція Київщини у фейсбуці. На щастя, дівчинка залишилась жива, нині вона перебуває у лікарні. Тепер водієві загрожує кримінальна відповідальність.

      Дивіться відео: страшна аварія на Київщині

       

      На жаль, це не єдиний випадок, коли дитину збивають на пішохідному переході. Нещодавно у столиці трапилася моторошна аварія. Маршрутка, попри червоне світло та заборону рухатися, поїхала просто на людей, що спокійно ступили на зебру, аби перейти дорогу.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Києва
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